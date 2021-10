Lutte contre le paludisme : l’Inde doit explorer le déploiement du premier vaccin contre le paludisme au monde

Plus important encore, le WMR 2017 avait signalé une mauvaise détection du paludisme dans le pays, fixant le nombre de cas détectés à seulement 8 % du nombre réel. (Image représentative)

L’OMS recommandant une « utilisation généralisée » du RTS,S/AS01 (RTS,S), le premier vaccin contre le paludisme au monde, marque l’aboutissement d’une chasse d’un siècle pour un vaccin contre le paludisme. Certes, ce n’est que le premier et d’autres candidats pourraient suivre bientôt. Mais on ne soulignera jamais assez l’importance du vaccin pour le monde. Selon le Rapport mondial sur le paludisme (WMR) 2020, 229 millions de cas de paludisme et 409 000 décès liés ont été signalés en 2019 ; bien que ces chiffres représentent une baisse des chiffres absolus respectifs, le fardeau continue d’être élevé.

Pire encore, les enfants représentent plus de 50 % des cas de mortalité due au paludisme dans le monde. La recommandation de l’OMS concernant le RTS,S est basée sur les résultats d’un projet pilote en cours dans trois pays africains ; avec 2,3 millions de doses de vaccin délivrées à ce jour à 800 000 enfants, sans aucun effet indésirable significatif, il existe des preuves réelles de son innocuité.

Il y a eu quelques critiques initiales sur son efficacité limitée – un taux de prévention du paludisme de 39% et un taux de prévention du paludisme sévère (qui est un indicateur proximal de la mortalité associée) de 29% parmi les enfants inoculés. Cependant, les résultats d’une étude menée par la London School of Hygiene & Tropical Medicine justifient la confiance dans le vaccin – il y a eu une réduction de 70% des hospitalisations ou des décès chez les enfants recevant à la fois le RTS,S et les médicaments antipaludiques préventifs pendant la forte transmission. saison sur l’un ou l’autre cours d’action seul.

N’oubliez pas que le RTS,S agit contre Plasmodium falciparum, la souche la plus virulente du parasite qui représente également plus de 95 % des cas de paludisme dans le monde. Le fait que les cas de résistance aux médicaments antipaludiques (traitement), y compris l’artémisinine, soient signalés avec une fréquence accrue suggère qu’il faudra davantage se fier aux vaccins.

L’Inde, un pays à forte endémie palustre, a fait des progrès considérables dans la lutte contre le paludisme. Le WMR 2020 note en particulier qu’il a signalé la plus forte baisse absolue de cas annuels dans la région de l’Asie du Sud-Est de l’OMS, de 20 millions en 2000 à 5,6 millions en 2019. Cependant, il représente toujours 86 % des cas dans le région et certains de ses États les plus pauvres représentent, comme le reconnaît le gouvernement, une part disproportionnée – Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Meghalaya et Madhya Pradesh ont signalé 45,5% du total des cas de paludisme dans le pays en 2019. Plus important encore, le WMR 2017 avait signalé mauvaise détection du paludisme dans le pays, fixant le nombre de cas détectés à seulement 8 % du nombre réel.

Dans un tel contexte, il est essentiel que le gouvernement, à la fois le Centre et les États, trouve un moyen d’inclure le vaccin dans les efforts de vaccination du pays. Certains diront que la faible efficacité va perturber l’économie du déploiement du vaccin et souligneront les faibles chiffres absolus de mortalité due au paludisme pour remettre en question le besoin.

Mais, même lorsque le paludisme n’est pas mortel, la recherche montre qu’avec des attaques répétées, il altère l’immunité du corps d’une manière qui affaiblit les défenses contre les agents pathogènes, en particulier chez les enfants. En outre, le pilote africain montre qu’il n’a eu aucun impact négatif sur l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide et sur le comportement de recours aux soins pour les maladies fébriles. Plus tôt cette année, des chercheurs de l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford ont affirmé qu’un vaccin contre le paludisme sur lequel ils travaillaient avait fait état d’une efficacité de 77% dans un essai mené auprès de 450 enfants au Burkina Faso. RTS,S pourrait être un précurseur, poussant les gens à rechercher un vaccin contre le paludisme jusqu’à ce qu’un meilleur candidat entre en scène.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.