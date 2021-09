Lutte contre l’épidémie de fièvre à Firozabad, UP et systèmes de santé mal préparés : nécessité d’une approche à plusieurs niveaux

La pression internationale pour contrôler le paludisme a aidé à la découverte de kits de diagnostic rapide, mais d’autres comme la dengue, le typhus des broussailles, la leptospirose restent non diagnostiqués ou nécessitent un diagnosticien qualifié.

Par Sagar Atre,

Dans un article récent, le Dr Raj Panjabi, un éminent professionnel de la santé publique et chef de l’Initiative du président américain contre le paludisme (PMI) a écrit : « Les alarmes ne sonnent pas dans les crises sanitaires, ce sont les travailleurs communautaires. » Cela est particulièrement vrai dans l’arrière-pays de l’Inde, où des conditions insalubres, de mauvais comportements préventifs et un manque de mécanismes de surveillance en font un terrain fertile pour de nombreuses maladies.

La crise qui se déroule à Firozabad, dans l’Uttar Pradesh, est un exemple de ce que de telles micro-crises sanitaires peuvent faire si nous ne travaillons pas à l’amélioration de nos capacités de santé publique. Des crises similaires se sont produites en 2015 et 2019, où des flambées de fièvres similaires ont été attribuées à la dengue et au typhus des broussailles. UP’s Bareilly a été l’une des rares zones urbaines à signaler un pic de cas de paludisme, signalant jusqu’à 20 000 cas en quelques semaines en 2019, à une époque où le paludisme est presque inexistant dans une grande partie de l’Inde, à l’exception de quelques-uns. peu de poches.

Combattre les vieux fléaux

Des maladies telles que le paludisme, la dengue, le typhus des broussailles et la leptospirose sont des indicateurs remarquablement bons des lacunes flagrantes des systèmes de santé. Ils peuvent mettre à nu les affirmations creuses des décideurs politiques en mettant les systèmes de santé à genoux et en donnant aux médecins à peine le temps de réagir. Un manque de discipline dans la mise en œuvre des programmes de prévention peut conduire à des échecs spectaculaires comme celui de Firozabad, où selon des chiffres récents, environ 5000 personnes souffrent de symptômes similaires à ceux de la dengue, tandis que plus de 100 décès confirmés sont survenus à Firozabad et dans d’autres districts. dans l’ouest de l’UP.

La dengue est facile à ignorer dans les systèmes de santé publique habituels. Il provoque une maladie bénigne chez de nombreuses personnes, mais peut s’avérer fatale pour les jeunes et en bonne santé avec un système immunitaire soi-disant fort et faire des ravages chez les enfants. Les moustiques Aedes sont adaptés pour se reproduire dans une eau plus propre, dans de petites collections d’eau telles que les fontaines à eau, entre autres et ils piquent principalement pendant la journée, rendant les moustiquaires et les onguents superflus.

Une autre menace est le typhus des broussailles, causé par une bactérie (O. tsutsugamushi) et se propage par les piqûres de petits insectes appelés acariens larvaires qui habitent dans les broussailles et les buissons secs près des champs dans les zones rurales, où les enfants jouent souvent et beaucoup de ceux qui pratiquent la défécation à l’air libre. besoin d’aller. Contrairement à la dengue et au paludisme, le typhus des broussailles est resté largement hors du radar, et aucune estimation réelle ne peut être tirée des données de santé publique. Le troisième coupable présumé de cette épidémie est la leptospirose, généralement contractée par l’eau, le sol ou la nourriture contaminés. Bien que les évaluations scientifiques ne soient pas disponibles, l’effort du gouvernement de Delhi pour faire du dimanche un jour d’élimination de l’eau stagnante dans les environnements domestiques était une tâche réalisable pour la plupart des ménages.

Des systèmes de santé mal préparés

La plupart de l’Inde, en particulier les régions rurales et semi-urbaines, sont mal préparées pour faire face à la plupart de ces maladies. La plupart des laboratoires dans de tels endroits ont du mal à effectuer des tests qui peuvent diagnostiquer différemment ces maladies. La pression internationale pour contrôler le paludisme a aidé à la découverte de kits de diagnostic rapide, mais d’autres comme la dengue, le typhus des broussailles, la leptospirose restent non diagnostiqués ou nécessitent un diagnosticien qualifié. Les investissements nécessaires font souvent défaut, ce qui signifie que la plupart des tests effectués pour diagnostiquer les maladies restent imprécis. Bien que plusieurs formes de tests de dengue soient disponibles, le RTPCR reste le plus fiable. Les tests pour le typhus des broussailles et la leptospirose restent peu fiables et il est peu probable qu’ils soient effectués même dans les hôpitaux de district du pays en raison des installations requises. En somme, les efforts scientifiques de l’Inde doivent être orientés vers le développement de tests qui peuvent aider à diagnostiquer ces maladies, ou du moins à fournir un diagnostic provisoire pour elles.

Le besoin d’approches à plusieurs niveaux

Le principal défi reste l’absence d’un processus de réflexion holistique pour relever le défi à plusieurs niveaux. L’impact des maladies infectieuses sur la santé publique peut être traité à quatre niveaux clés. Principalement, c’est notre incapacité à mettre en œuvre des pratiques de base en matière d’hygiène, d’assainissement et de construire des systèmes de santé primaires solides. Le deuxième enjeu est d’identifier et de construire des stratégies et des capacités stratégiques spécifiques aux régions de l’Inde. Le troisième est un manque de concentration sur le développement de solutions innovantes qui peuvent relever ces défis de santé grâce aux capacités scientifiques croissantes du pays, comme cela a été fait pour COVID-19. De nombreuses institutions indiennes telles que BIRAC, le DST, l’IISc, l’IISER et l’IIT s’avèrent désormais utiles pour créer des solutions innovantes de diagnostic et de gestion. Il faut leur donner le mandat de construire des solutions pour y faire face. Le dernier défi, et probablement le plus compliqué, consiste à concevoir des interventions qui inculquent des comportements de santé appropriés et améliorent l’utilisation des services de santé par la communauté. De nombreuses ONG et institutions à travers l’Inde ont été à l’avant-garde de la conception de telles initiatives dans des zones géographiques difficiles en Inde.

Il serait probablement approprié de dire que pour l’Inde, outre les capacités fondamentales de tirer la sonnette d’alarme, nous avons également besoin de capacités pour nous attaquer avec agilité à la cause de l’alarme et prévenir de tels incidents à l’avenir.

(L’auteur est un professionnel de la santé publique et fait actuellement partie d’Intellecap Advisory Solutions. Ses expériences précédentes incluent des travaux dans le Bihar et le Maharashtra et dans la promotion d’innovations en matière de santé dans le domaine des maladies infectieuses. Il tweete @sratre. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

