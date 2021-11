Lutte contre Omicron en Inde : l’aéroport de Delhi passe à l’action ! Prêt avec des dispositions pour tester les passagers internationaux

Chaque passager devra subir le test RT-PCR et sera facturé environ Rs 1700 pour les tests

Nouvelle variante covid-19 : Globalement, la nouvelle variante Omicron suscite une inquiétude croissante. De nombreux pays sont passés à l’action et ont restreint leurs règles de transport aérien. Inutile de dire que l’Inde n’est pas en retard. Le Premier ministre Narendra Modi avait exhorté le pays à faire preuve de prudence contre la nouvelle variante avant de commencer la session d’hiver du Parlement lundi. Les États ont emboîté le pas depuis que le Premier ministre a présidé une réunion d’examen le week-end au milieu des inquiétudes concernant Omicron.

Le Centre a principalement demandé aux États de se concentrer sur les tests et le contrôle dans les aéroports. Avec la menace possible d’Omicron, l’aéroport international de Delhi a déjà pris des dispositions pour accueillir jusqu’à 1 500 passagers internationaux, y compris ceux en provenance des pays où des cas de la nouvelle variante ont été détectés. Chaque passager devra subir le test RT-PCR et sera facturé environ Rs 1700 pour les tests. Le montant comprendra les frais pour le test RT-PCR, les installations de base de nourriture et d’eau pendant leur séjour à l’aéroport jusqu’à la date des résultats du test, ont déclaré mardi les responsables de l’aéroport.

Les aéroports internationaux à travers le pays mettront en œuvre des directives Covid plus strictes pour les passagers internationaux qui entreront en vigueur à partir de minuit. Cette décision est prise au milieu des préoccupations croissantes concernant les infections causées par la nouvelle variante COVID-19 Omicron. Les directives stipulent que tous les passagers en provenance de pays « à risque » doivent obligatoirement subir des tests RT-PCR. Les cinq pour cent de passagers en provenance d’autres pays seront également testés de manière aléatoire. Les passagers ne seront autorisés à quitter l’aéroport qu’une fois les résultats du test déclarés. Les dispositions ont déjà été prises à l’aéroport international Indira Gandhi (IGIA) dans la capitale nationale afin de mettre en œuvre les nouvelles directives et d’assurer une bonne distanciation sociale entre les passagers.

Selon la notification officielle, l’aéroport a la capacité d’accueillir de 1 400 à 1 500 passagers à la fois, y compris ceux en provenance de pays « à risque ». Les passagers devront passer au moins six heures dans les locaux, y compris en attendant les résultats du test RT-PCR. À l’IGIA, le plus grand aéroport du pays exploité par l’aéroport international de Delhi (DIAL), les opérations internationales se font depuis le terminal 3 (T3), comme le rapporte le PTI.

Selon les responsables, l’installation de test de l’aéroport peut prélever 400 à 500 échantillons en une heure et un résultat de test est attendu en quatre heures ou plus. Tous les aéroports AAI qui ont des opérations internationales sont « pleinement préparés » à mettre en œuvre les directives émises par le gouvernement de l’Union en coordination avec les autorités de l’État, a déclaré un porte-parole de l’Autorité aéroportuaire indienne (AAI). La haute direction de l’AAI surveille également attentivement l’ensemble de la situation, a ajouté le porte-parole. La société d’État AAI est impliquée dans l’exploitation d’au moins 34 aéroports internationaux, y compris les aéroports douaniers. Il n’y a cependant pas de commentaires immédiats de l’aéroport de Mumbai sur les préparatifs de la mise en œuvre des directives au milieu des nouvelles préoccupations liées aux variantes de covid.

Bien que l’Inde n’ait pas signalé de cas Omicron jusqu’à présent, le gouvernement de l’Union a émis un avis pour accélérer les tests précoces pour tous les cas. Il y aura également une surveillance efficace des passagers internationaux. « Selon la liste mise à jour le 26 novembre, les pays désignés comme « à risque » comprennent les pays européens, le Royaume-Uni, l’Afrique du Sud, le Brésil, le Bangladesh, le Botswana, la Chine, Maurice, la Nouvelle-Zélande, le Zimbabwe, Singapour, Israël et Hong Kong » , a rapporté PTI.

Un porte-parole de GMR a confirmé lundi que toutes les dispositions nécessaires seraient prises à temps en gardant à l’esprit les nouvelles directives et la commodité des passagers. «Nous avons pris des dispositions similaires plus tôt également lors des vagues précédentes de la pandémie. Nous veillerons au respect du protocole COVID-19 pendant le séjour des passagers à l’intérieur du terminal », a déclaré le porte-parole au PTI.

