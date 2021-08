Lutte de pouvoir brassicole entre les Philippines et la Chine : nécessité d’une coopération navale renforcée entre l’Inde et les Philippines

Le premier porte-avions indigène de l’Inde, baptisé INS Vikrant, a effectué des essais en mer critiques le 4 août et signifie l’intention de l’Inde de rester une puissance navale majeure dans l’Indo-Pacifique. (Crédit photos : Marine indienne)

Par Milind Kulshreshtha & Don McLain Gill

La région indo-pacifique comprend certaines des plus grandes économies du monde, à savoir. États-Unis, Chine et Japon, la région contribuant à 60 % du PIB mondial. Sur les 80 pour cent du commerce international transporté par les routes maritimes, la mer de Chine méridionale est la voie de communication pour 20 à 35 pour cent du commerce mondial. Il est donc essentiel de maintenir des routes commerciales maritimes libres et ouvertes dans cette région. Cependant, la liberté de navigation et l’utilisation pacifique et coopérative des mers de la mer de Chine méridionale sont contestées par la Chine. La Chine a déjà des différends territoriaux qui se chevauchent avec les Philippines, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam et Brunei. Afin de maintenir un ordre libre, ouvert, inclusif et fondé sur des règles pour protéger les personnes, les biens et autres intérêts dans la région, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont progressivement commencé à déployer des unités de combat dans l’Indo-Pacifique. Pendant ce temps, la Chine a installé des infrastructures militaires sur diverses îles artificiellement créées dans la mer de Chine méridionale pour renforcer unilatéralement ses restrictions dans la ZEE et s’opposer aux opérations de liberté de navigation (FONOP) reconnues par le droit international. Le jugement de 2016 rendu par un tribunal international de La Haye en faveur des réclamations des Philippines sur les récifs et atolls stratégiques a été rejeté par la Chine car il limite le contrôle chinois sur les eaux contestées de la mer de Chine méridionale.

Changer la position des Philippines avec la Chine

Les Philippines sont situées à l’intersection de la mer de Chine méridionale, de l’archipel indonésien, de la mer des Philippines et de l’océan Pacifique. Il forme la bordure extérieure de l’Asie du Sud-Est maritime et constitue une passerelle entre le Pacifique et le reste de l’Asie. La proximité des Philippines avec la Chine et le Japon lui donne également accès à des routes maritimes vitales pour le commerce. Étant à l’entrée de l’Asie du Sud-Est maritime, les Philippines ont clairement cimenté leur rôle géopolitique non seulement dans la sous-région mais aussi dans le grand Indo-Pacifique. En tant que cœur géographique de l’Indo-Pacifique, les Philippines continuent de jouer un rôle essentiel dans l’élaboration de l’avenir de la région.

Les Philippines et la Chine ont partagé une relation plutôt tumultueuse tout au long de l’histoire en raison des provocations de cette dernière envers les revendications légitimes de Manille en mer de Chine méridionale. De plus, la construction d’infrastructures militaires et civiles chinoises sur les îles revendiquées par les Philippines continue de constituer un défi supplémentaire pour la souveraineté et les intérêts nationaux du pays d’Asie du Sud-Est.

Cependant, lorsque le président Duterte a pris ses fonctions en 2016, beaucoup soupçonnaient que les relations sino-philippines allaient prendre un virage important. À juste titre, le président Duterte a décidé de minimiser la sentence arbitrale de 2016 et a envisagé de démanteler l’Accord sur les forces en visite (VFA) avec les États-Unis. Après 18 mois d’incertitude continue quant au sort du VFA, les Philippines ont finalement décidé récemment de rétablir cet accord, qui constitue un pilier majeur de l’alliance philippine-américaine. Malgré les suppositions selon lesquelles les Philippines ont pris le train chinois au détriment de son partenariat avec les États-Unis, Manille a illustré sa position au milieu de la compétition de pouvoir globale entre Washington et Pékin. Cette décision signale donc un changement potentiellement important dans la politique du pays en mer de Chine méridionale. En outre, cela signifie également que l’influence excessive de la Chine sur ses voisins de la région de la mer de Chine méridionale n’est pas absolue, car les Philippines ont négligé quelques intérêts stratégiques à court terme vis-à-vis du maintien d’une mer stable et réglementée autour d’elle.

Groupement aéronaval britannique en mer de Chine méridionale

Alors que les tensions continuent de monter en mer de Chine méridionale, l’équation du pouvoir entre les puissances régionales et extrarégionales n’a pas encore clairement émergé. Le 27 juillet, le Royaume-Uni a dirigé le groupement tactique de porte-avions sous le pavillon HMS Queen Elizabeth, en compagnie de navires de guerre américains et néerlandais, est entré dans la région de la mer de Chine méridionale. Il a été observé que jusqu’à présent, les Britanniques étaient restés fidèles à leur volonté d’éviter une position de confrontation avec la Chine en mer de Chine méridionale. De plus, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, le groupe aéronaval du HMS Queen Elizabeth n’a pas navigué près des îles artificielles de Pékin lorsqu’il se trouvait en mer de Chine méridionale.

Pendant ce temps, début août 2021, dans un mouvement indépendant, l’Allemagne a déployé sa frégate, le Bayern, pour un voyage de sept mois à travers l’Indo-Pacifique, qui comprend également la mer de Chine méridionale. Berlin a affirmé que le navire de guerre avait été déployé pour des FONOP en mer de Chine méridionale, mais qu’il éviterait le passage contesté du détroit de Taïwan. La stratégie ambiguë de l’Allemagne envers la Chine, y compris le but et le rôle spécifiques de son navire de guerre en mer de Chine méridionale, n’a pas encore émergé et cet aspect sera étroitement surveillé dans un proche avenir.

On peut actuellement penser que la perception que les pays européens clés qui cherchent à augmenter leur présence militaire dans l’Indo-Pacifique, visent uniquement à construire une sorte de groupe anti-Chine semble peu probable dans un proche avenir, surtout compte tenu de la réalité de la géo- politique et économique. Pour toute force européenne, la distance géographique pour déployer la puissance en mer de Chine méridionale tout en établissant une interdépendance économique croissante avec la Chine continuera d’être une dichotomie et un obstacle majeur à tout type de plan d’engagement militaire contre la Chine. En outre, pendant les périodes difficiles de pandémie en cours, la priorité et l’aspect pratique de l’intérêt continueront de jouer un rôle central dans la prise de décision de tout pays.

INS Vikrant fait des vagues

Le premier porte-avions indigène de l’Inde, baptisé INS Vikrant, a effectué des essais en mer critiques le 4 août et signifie l’intention de l’Inde de rester une puissance navale majeure dans l’Indo-Pacifique. Le navire devrait être mis en service dans les deux prochaines années et fera équipe avec le transporteur INS Vikramaditya (ex-Gorshkov) pour fournir à l’Inde une puissante capacité de projection de puissance navale dans la région. Au fur et à mesure que le gouvernement sera en mesure d’allouer un budget, l’Inde devrait lancer le deuxième projet de porte-avions autochtone, garantissant ainsi que l’Inde possédera désormais toujours une flotte de porte-avions conçus et fabriqués localement avec la capacité de déployer un porte-avions. Groupe d’intervention en mer de Chine méridionale, à l’appui des pays de l’Indo-Pacifique.

Que signifient ces développements pour les Philippines ? Contrairement au Royaume-Uni et à d’autres puissances extrarégionales, les intérêts de l’Inde résident principalement dans la stabilité et la paix de l’Indo-Pacifique. De plus, comme les Philippines, l’Inde a également été la cible de l’expansion territoriale et des affirmations de la Chine. En outre, étant tous deux des pays asiatiques démocratiques qui cherchent à préserver les règles et l’ordre de la région, l’Inde et les Philippines sont considérées comme des partenaires naturels.

Depuis 2014, l’Inde a tenté de redynamiser son partenariat avec les Philippines sous l’initiative d’Act East Policy. En 2017, lors du 15e sommet de l’ASEAN à Manille, le Premier ministre indien a assuré un soutien constant pour parvenir à une architecture de sécurité régionale fondée sur des règles pour la paix dans la région. En fait, alors que les Philippines cherchent à moderniser et à renforcer leur armée, des pourparlers ont eu lieu entre les deux pays pour l’achat d’une gamme de systèmes de défense et d’armes à l’Inde, y compris le missile supersonique BrahMos. Auparavant, le chantier naval indien GRSE avait été présélectionné pour la construction de deux frégates (dérivées des navires de guerre de la classe Kamorta) pour la marine philippine. En mars de cette année, les deux pays ont signé un important pacte d’habilitation qui ouvrira la voie à des accords de gouvernement à gouvernement sur les équipements de défense.

Liaison navale Inde-Philippines

La marine indienne participe régulièrement à divers exercices maritimes bilatéraux et multilatéraux annuels et à des patrouilles coordonnées (CORPATS) avec des marines amies pour acquérir une expérience opérationnelle, améliorer l’interopérabilité et améliorer les pratiques conjointes avec les marines étrangères. Afin d’accroître sa portée dans l’Indo-Pacifique, l’Inde a conclu des accords avec les États-Unis, la France, Singapour, la Corée du Sud, l’Australie et le Japon. Les discussions avec la Russie sont en cours de finalisation et un accord de partage de la logistique de défense avec le Royaume-Uni doit être signé.

Le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (QUAD) entre les États-Unis, l’Australie, le Japon et l’Inde a été établi pour promouvoir un ordre libre et ouvert fondé sur des règles et respectant le droit international afin de faire progresser la sécurité et la prospérité. Le tout premier sommet au niveau des dirigeants s’est achevé en mars 2021. Les dirigeants ont mis l’accent sur l’état de droit, la liberté de navigation et de survol et l’intégrité territoriale, tout en soutenant QUAD pour atteindre l’unité et la centralité de l’ASEAN ainsi que promouvoir les perspectives de l’ASEAN sur le Indo-Pacifique. Une représentation complète des marines QUAD a été réalisée lors de l’exercice naval Malabar-2020. Le Malabar-2021 de cette année, prévu fin août également, verra les quatre marines QUAD engagées dans l’exercice naval à Guam (un territoire insulaire américain de la région du Pacifique occidental) situé plus près de la mer des Philippines.

Alors que l’Inde a activement conclu environ 26 exercices maritimes conjoints entre 2018-19 et 2020-21, qui comprenaient des pays bordant la mer de Chine méridionale, à savoir. Japon, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar et Indonésie. Cependant, l’absence à ce jour des Philippines de la liste annuelle ou semestrielle des exercices navals conjoints est flagrante. Même si les navires de la marine indienne et des garde-côtes indiens visitent souvent officiellement les Philippines et que ces visites sont dûment rendues par les Philippines, la conduite d’un exercice naval bilatéral ou multilatéral en haute mer doit renforcer la coopération navale entre les deux pays et peut également être vue comme une opportunité pour l’Inde de présenter ses capacités de combat tactiques et technologiques.

Conclusion

L’Inde a la capacité de renforcer sa détermination à servir de fournisseur de sécurité nette dans la région et à entreprendre le renforcement des capacités pour les petits pays de la région tels que les Philippines. Avec plusieurs chantiers navals à grande échelle répartis sur les côtes est et ouest, l’industrie de la construction navale indienne est désormais considérée comme suffisamment mature pour soutenir pleinement la marine indienne. Avec quelques améliorations souhaitées du côté des Philippines et une perspective progressive dans le cadre d’un programme de partenariat stratégique, les chantiers navals indiens (ainsi que d’autres chantiers navals privés efficaces) sont plus que capables de soutenir les ambitions de construction navale des Philippines pour les prochaines décennies. Un tel rapprochement stratégique a une incidence sur le fait que toute utilisation de la coercition par la Chine dans l’Indo-Pacifique est directement préjudiciable à la croissance et aux ambitions de puissance de l’Inde, obligeant l’Inde à se diriger vers un Indo-Pacifique stable et pacifique. Région. Avec le raffermissement de la dernière position des Philippines envers la Chine dans la région, le moment est peut-être venu pour l’Inde d’aller de l’avant maintenant et de formuler un exercice naval bilatéral, un plan de construction navale et un mécanisme de transfert de technologie de défense avec la marine philippine afin de forger une relation plus étroite avec les Philippines au milieu des changements incertains qui s’opèrent progressivement dans le paysage géopolitique de la région.

Milind Kulshreshtha est un analyste stratégique avec un vif intérêt pour la technologie liée aux solutions C4I et à la fusion de données multi-plateformes multi-capteurs (MPMSDF.

Don McLain Gill est chercheur résident à l’International Development and Security Cooperation (IDSC) basée à Manille. C’est un analyste géopolitique et un auteur qui a beaucoup écrit sur la géopolitique sud-asiatique et la politique étrangère indienne.

(Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.