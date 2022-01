Lutte pour les droits de vote | Sound & Fury quotidiens

Nous commençons le tour d’horizon d’aujourd’hui par une analyse de la stratégie de l’administration Biden à la fois pour protéger les droits de vote et pour lutter contre l’obstruction antidémocratique et archaïque :

Le président Joe Biden se rend à Atlanta mardi pour prononcer un discours majeur sur les droits de vote, cherchant à faire monter la pression sur les sénateurs réticents alors que les démocrates subissent des pressions pour adopter deux lois en attente auxquelles s’opposent presque tous les républicains de Capitol Hill. […] « Les prochains jours, lorsque ces projets de loi seront mis aux voix, marqueront un tournant dans cette nation. Choisirons-nous la démocratie à l’autocratie, la lumière à l’ombre, la justice à l’injustice ? Je sais où j’en suis », dira Biden, selon un extrait de ses propos publié par la Maison Blanche. « Je ne céderai pas. Je ne broncherai pas. Je défendrai votre droit de vote et notre démocratie contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Et donc la question est de savoir où en sera l’institution du Sénat des États-Unis ? »

. sur la réforme de l’obstruction systématique :

Les démocrates prévoient de voter au cours de la semaine prochaine pour réduire l’obstruction systématique afin qu’elle ne s’applique pas à la législation relative au vote. Mais il n’est pas clair non plus s’ils ont les voix pour cela; Manchin a déclaré la semaine dernière qu’il préférerait obtenir l’adhésion des républicains à ce changement. Dimanche, il a déclaré qu’il pourrait soutenir le fait de rendre la tactique plus « douloureuse » en exigeant des sénateurs qu’ils continuent de parler au Sénat. Biden, qui a passé 36 ans au Sénat, a longtemps soutenu l’obstruction systématique mais est devenu plus ouvert à le changer, les républicains ayant bloqué plusieurs de ses initiatives majeures au cours de la dernière année.

Herman Wolf fait valoir que l’obstruction systématique ne s’applique même pas à la législation sur le droit de vote, qui, selon lui, est régie par la clause électorale de l’article 1, section 4 de la Constitution :

Une simple règle de procédure ne devrait pas pouvoir ajouter une condition préalable à la majorité qualifiée à l’examen ou à l’adoption d’un projet de loi électorale. Cela reviendrait à permettre à cette règle de devenir un amendement de facto de la Constitution. Tout au long de la Constitution et de notre histoire—en fait dans chaque démocratie—les résultats législatifs sont basés sur la règle de la majorité. Lorsqu’une majorité qualifiée est jugée nécessaire, elle est spécifiquement prévue, comme pour les traités, les amendements et les condamnations pour destitution dans notre pays. Une condition préalable de la majorité qualifiée à l’examen de toute législation est particulièrement anormal et, en fait, étonnante, étant donné l’hostilité intense des rédacteurs aux majorités qualifiées et à la règle de minorité qu’elles produisent.

En parlant d’élections, au cas où vous vous demanderiez ce que Mike Lindell faisait :

Dans une interview avec The Daily Beast, Lindell dit qu’il perd de l’argent à raison d’un million de dollars par mois pour soutenir une multitude de groupes et d’activistes de droite. Pour ajouter à la facture, le fidèle allié de Trump dit qu’il débourse 250 000 $ par mois pour un nouveau groupe de complot électoral, Cause of America. Ce qui rend cette création Lindell unique, c’est que le groupe est dirigé par deux femmes qui ont assisté à l’insurrection du 6 janvier au Capitole des États-Unis. Le taux de combustion mensuel élevé de Lindell et l’ajout d’un nouveau groupe à son portefeuille d’activisme prolifique pour les « gros mensonges » montrent que, des mois après que le cirque d’audit de 6 millions de dollars de l’Arizona n’a pas réussi à fournir bien plus que des titres embarrassants, il y a encore beaucoup d’argent disponible pour les militants conservateurs déterminé à remettre en cause les élections de 2020 avec d’étranges allégations de fraude électorale et de truquage des élections.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.