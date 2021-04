Lutte pour l’Europe et pour la tranquillité

18/04/2021 à 08h00 CEST

Le Betis entre dans la dernière ligne droite de huit matchs pour conclure la Liga Santander avec une lutte serrée pour consolider les positions européennes, donc une victoire dimanche à Benito Villamarín serait une étape importante, bien que Valence arrive à Séville avec la nécessité d’en ajouter trois à la fois pour s’éloigner du bas du tableau.

L’équipe verdiblanco maintient une bonne dynamique depuis le début du deuxième tour même si au cours des deux derniers jours, il n’a ajouté que deux des six points possibles après les nuls à un à Elche et à domicile contre l’Atlético de Madrid, qui a fait ceux du Chilien Manuel Pellegrini restez très proche de la Real Sociedad et de Villarreal, vos rivaux les plus directs.

Cependant, Le Betis a disputé un bon match dimanche dernier contre l’actuel leader du classement, contre lequel il avait des options pour gagner, donc l’équipe qui s’oppose à Valence ne différera pas beaucoup de celle utilisée il y a une semaine.

Donc, le Chilien a fait des victimes Le milieu de terrain mexicain Andrés Guardado et l’attaquant Borja Iglesias en raison d’une blessure, plus le central Víctor Ruiz, qui a dû purger un penalty, avec laquelle les trois se sont joints aux absences de longue durée du gardien Dani Martín et de l’ailier Víctor Camarasa.

Pellegrini a annoncé vendredi que Guardado est en mesure de réapparaître mais que Borja Iglesias sera évalué jusqu’à la dernière minute, même s’il est possible qu’il ne forcera personne compte tenu de la bonne performance que l’équipe a donnée contre l’Atlético.

Dans ce match, le Betis est sorti sans attaquant spécifique et a mis quatre joueurs au milieu comme Aitor Ruibal, le Français Nabil Fekir, Joaquín Sánchez ou Cristian Tello, cet auteur du but Betic, qui est également une possibilité pour dimanche, bien que les pronostics Juanmi Jiménez et Loren Morón attendent leur opportunité et l’un d’eux pourrait revenir au titre.

En défense, Víctor Ruiz peut également revenir mais le bon niveau donné par Marc Bartra, qui est revenu dans l’équipe après plusieurs mois d’absence pour blessure, lui donne la possibilité de continuer en tant que centre avec l’Algérienne Aïssa Mandi.

Valence affronte le match à douze points des positions de la Ligue Europa et avec un coussin de huit avec la relégation.

Une victoire permettrait à Valence de briser la terrible séquence qu’il a connue en tant que visiteur de la Ligue, dans laquelle elle accumule six départs consécutifs sans y parvenir, avec cinq défaites incluses dans cette séquence qui a eu son dernier arrêt à Cadix, où elle est tombée 2-1.

La dernière victoire de l’équipe de Javi Gracia loin de Mestalla a eu lieu il y a plus de trois mois, début janvier, à Valladolid, où il a gagné 0-1 avec un but de Carlos Soler.

Pour ce choc, le sélectionneur devra refaire le centre de sa défense de manière obligatoire car le central Gabriel Paulista sera limogé par sanction. Jusqu’à présent, Hugo Guillamón a été le troisième choix de l’entraîneur, bien que le portugais Francisco Reis «Ferro» puisse également être une option, devant Eliaquim Mangala en principe.

Il devra également chercher un nouvel avant-centre de référence car Maxi Gómez sera également licencié pour cause de suspension (ce match et le prochain). Le Français Kevin Gameiro a été le dernier choisi pour remplacer l’Uruguayen mais aussi l’Italien Patrick Cutrone ou encore Manu Vallejo pourraient avoir des options.

Alignements probables

Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Sergio Canales; Aitor Ruibal, Fekir, Tello; et Juanmi.

Valence: Jaume; Thierry Correia, Hugo Guillamón, Diakhaby, Gayà, Wass, Carlos Soler, Racic, Cheryshev, Guedes et Gameiro ou Cutrone.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Stade: Benito Villamarín.