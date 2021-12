Lutte pour que les députés restent au Parlement pendant le réaménagement de plusieurs milliards de livres | Politique | Des nouvelles

Le président Sir Lindsay Hoyle et le chef des Communes Jacob Rees-Mogg pensent que les garder dans le bâtiment est le seul moyen d’arrêter la spirale des coûts. Leur défi survient alors que les chiffres révèlent que les députés et les fonctionnaires partagent les couloirs du pouvoir avec un nombre croissant de souris, de papillons de nuit et de pigeons, tous perturbés par les travaux de construction. Mais il est à craindre que si les parlementaires partent, les chefs de projet de restauration continueront à proposer de nouvelles choses à faire, augmentant les coûts et retardant le retour.

La flambée des factures pour la modernisation de la tour Elizabeth qui abrite Big Ben montre à quel point les réparations peuvent finir par coûter radicalement plus cher que prévu initialement.

Initialement prévu à environ 29 millions de livres sterling, la restauration devrait maintenant atteindre environ 80 millions de livres sterling. Il existe une inquiétude généralisée quant à la possibilité d’une catastrophe si des réparations majeures ne sont pas effectuées rapidement. Les craintes incluent le risque d’incendies catastrophiques et de chutes de maçonnerie, tandis que la vermine est également une vue régulière dans tout le domaine.

Le coût de la maintenance a doublé en trois ans pour atteindre plus de 125 millions de livres sterling par an, soit plus de 2 millions de livres sterling par semaine.

La lutte contre les parasites, notamment les souris, les pigeons et les mites, atteint également près de 150 000 £ en 2019/2020. Une énorme somme de 10 000 £ a été dépensée en faucons cette année pour dissuader les pigeons et les goélands.

Les observations de souris ont doublé depuis 2014 tandis que les mites des vêtements mangent des peintures et des tissus historiques. Les partisans du départ des députés et des lords soutiennent que c’est le moyen le plus rentable de restaurer le palais.

Les options proposées en 2014 suggéraient qu’une décantation complète pourrait coûter 3,5 milliards de livres sterling et durer six ans, tandis qu’un programme de travaux glissant pourrait prendre 32 ans et coûter 5,7 milliards de livres sterling. Cette année, Meg Hillier, présidente du comité des comptes publics, a suggéré que la rénovation pourrait représenter « au moins » 12 milliards de livres sterling.

Lorsqu’on lui a demandé de dire s’il soutenait le maintien des députés, la porte-parole du président a déclaré qu’il « veut que les députés disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour prendre une décision éclairée concernant les coûts, les exigences et les délais du processus de restauration ».

Un porte-parole du programme de rénovation a confirmé qu’une option de maintien des députés dans le palais était envisagée.

Il a déclaré : « Le palais de Westminster s’effondre plus rapidement qu’il ne peut être réparé et a besoin d’un programme de restauration essentiel.

« Nous élaborons un plan de restauration détaillé pour les travaux essentiels nécessaires à la sauvegarde du Palais pour les générations futures.

« Ce plan donnera pour la première fois une véritable idée du travail requis, des coûts et des délais. Le Parlement votera sur le plan avant le début des travaux de construction.

« Suite à une demande des autorités de la Chambre des communes, nous examinons également les coûts et la faisabilité de la manière dont les députés pourraient conserver une présence dans le palais pendant le programme de restauration. »

Un plan de restauration chiffré doit être présenté au Parlement en 2023 pour un vote, les travaux devant être au « milieu des années 2020 ».