Lutter contre la bio-épuration: renforcer les processus de l’UNBWC, prendre des mesures commerciales contre les errants

La Chine a adhéré à la Convention des Nations Unies sur les armes biologiques (UNBWC) en 1984. Pourtant, un rapport dans The Australian affirme que le département d’État américain a accédé à un document qui montre que l’armée chinoise discutait de l’armement des coronavirus en 2015. Une enquête OMS-Chine sur les origines de la La pandémie de Covid-19 a identifié les marchés d’animaux comme l’origine la plus probable du SRAS CoV-2, mais des questions sur la Chine limitant l’accès aux données et détruisant les échantillons de patients concernés ont depuis lors harcelé la sonde.

Sans les preuves requises, la question de savoir si la Chine travaillait sur les bio-agents ou si le prétendu article du personnel militaire chinois de haut niveau n’était qu’un exercice académique ou si le SRAS CoV-2 était d’origine de laboratoire restera une question de pure conjecture. En ces temps polarisés, ils conduiront des récits qui auront le potentiel d’approfondir les fissures sociétales; cela est peut-être déjà évident dans les incidents d’attaques raciales aux États-Unis et ailleurs impliquant des personnes d’origine asiatique de l’Est et du Sud-Est.

Cela souligne la nécessité à la fois d’une transparence beaucoup plus grande concernant la recherche biologique / l’utilisation industrielle et d’une application plus stricte de la conformité en matière de biosécurité / anti-bio-éponisation. L’administration Biden, en février, a exprimé «de profondes inquiétudes» quant à la manière dont les conclusions de la sonde d’origine du SRAS CoV-2 de l’OMS ont été communiquées, affirmant qu’elle avait «des questions sur le processus utilisé pour les atteindre (les résultats)». Il avait appelé la Chine à rendre disponibles les données des premiers jours de l’épidémie.

Le fait est que les importantes installations biologiques de la Chine ont souvent suscité des préoccupations concernant le «double usage»; c’est-à-dire la possibilité que de la matière biologique avec des cas d’utilisation légitimes et acceptables soit détournée pour être utilisée comme arme biologique – en effet, le dernier rapport des États-Unis d’Amérique sur l’adhésion et le respect des accords et engagements sur le contrôle des armements, la non-prolifération et le désarmement en fait état préoccuper. Il mentionne que les «informations disponibles» sur les études menées dans les institutions médicales militaires chinoises comprennent celles qui traitent de «l’identification, le test et la caractérisation de diverses familles de toxines puissantes avec des applications à double usage».

On note également certaines insuffisances des rapports de la Chine dans le cadre des mesures de confiance de la Convention sur les armes biologiques conçues pour surveiller la bio-militarisation par les pays. Cela mis à part, il y a eu des questions persistantes sur la sécurité des laboratoires chinois. En mars 2019, un responsable clé de l’Institut de virologie de Wuhan – le seul laboratoire de bio-sécurité de niveau 4 de Chine, dans l’État où des infections par le SRAS CoV-2 ont été signalées pour la première fois – et d’autres avaient signalé plusieurs problèmes de sécurité dans la bio- laboratoires de recherche.

«Par rapport aux laboratoires de biosécurité de haut niveau… dans les pays étrangers, 80% des spécifications / normes pertinentes des laboratoires de biosécurité en Chine appartiennent à la spécification et aux normes de qualité sous la macro-orientation, et seule une petite fraction sont des normes de méthodes opérationnelles, ce qui en fait difficile d’assurer la sécurité du laboratoire de biosécurité faute de soutien technique opérationnel », avaient-ils noté dans une analyse publiée dans ScienceDirect.

Le blocage persistant des efforts de transparence ne peut guère aider la Chine, qui doit corriger sa trajectoire; en fait, cela ne fait qu’aggraver la menace de futures pandémies. En outre, les gouvernements nationaux et les forums multilatéraux doivent pousser la Chine et d’autres, qui peuvent être en violation des dispositions de la Convention sur les armes biologiques, à se conformer immédiatement ou à faire face à des mesures punitives désastreuses – l’action commerciale est un moyen efficace de le faire.

