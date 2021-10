Lutter contre la dépendance: comment sortir des dépendances et des habitudes bizarres développées pendant la pandémie

La perte de contrôle, malgré la connaissance de ses conséquences, fait que l’on fait ou utilise des choses à plusieurs reprises pour en ressentir les effets.

Hunter Biden, fils du président américain Joe Biden, a écrit sur ses luttes contre la dépendance dans un mémoire publié le 6 avril de cette année. Le livre intitulé, Beautiful Things, se concentre sur les luttes bien médiatisées du jeune Biden contre la toxicomanie. À cela, le président et la première dame avaient déclaré: «Nous admirons la force et le courage de notre fils Hunter pour parler ouvertement de sa dépendance afin que d’autres puissent se voir dans son voyage et retrouver l’espoir.»

Tout le monde espère courage et guérison dans cette sorte de dépendance. La toxicomanie stigmatise ou crée plusieurs barrières, et la personne qui en souffre est moins susceptible de s’ouvrir sur ses habitudes. Il y a un sentiment d’inconfort personnel et parfois l’acceptation est un problème.

Elle peut souvent résulter de choix et d’habitudes personnels différents des maladies d’origine biologique. Par exemple, une consommation excessive de contenu télévisuel peut faire des ravages dans la vie personnelle et professionnelle. Et cela, Abhilasha Ojha, un accro à la télévision avoué en convalescence, l’a réalisé à ses dépens.

Chanteuse-coach vocal, Ojha partage son expérience de première main lorsqu’elle a commencé à regarder des séries Netflix jour après jour, « au détriment de mes engagements professionnels et de mes objectifs personnels », explique l’écrivain indépendant basé à Delhi. « J’étais dans un état de transe, sans savoir quand 30 minutes s’étendaient sur plus de six heures d’un coup. J’ai touché le fond quand un jour, j’ai réalisé qu’il m’était impossible de mettre la « boîte à idiots » en pause pour boire de l’eau ou même manger de la nourriture », raconte Ojha.

Tout a commencé pendant les mois stressants du verrouillage de l’année dernière, lorsqu’Ojha a quitté son emploi à temps plein en avril pour se concentrer sur la musique. Étant donné que l’accès à la substance de l’abus, dans son cas la télévision, était facile et dans sa zone de confort, le processus est rapidement devenu incontrôlable.

La perte de contrôle, malgré la connaissance de ses conséquences, fait que l’on fait ou utilise des choses à plusieurs reprises pour en ressentir les effets. La dépendance ou la dépendance à faire certaines choses est à la fois consciente et stressante. Même si Ojha était au courant de ce changement de comportement, elle a trouvé un certain soulagement dans les moments stressants.

Mais comment décide-t-on quand des habitudes étranges comme regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo, allumer et éteindre un interrupteur cinq fois avant de quitter la pièce, se laver les mains 10 fois avant de manger et, pire, se transformer en addiction ou le fait qu’elles semblent inoffensives mais fait par inadvertance partie de notre vie quotidienne ?

Selon le Dr Megha Jain, psychologue à l’hôpital Apollo Spectra de Kondapur, Hyderabad, la pandémie a été témoin de symptômes et de troubles psychosociologiques où les personnes ont été dépendantes ou dépendantes de tout type de substance ou même d’un mode de vie malsain. « Devenir accro à quelque chose alors que physiquement vous n’avez rien d’autre à faire est un comportement très courant et facilement acquis. La toxicomanie ne concerne pas seulement la substance; cela peut aussi être de s’attacher à tout ce qui entrave votre pratique de la vie quotidienne », dit-elle.

Dr Megha Jain, psychologue, Hôpital Apollo Spectra

Une réalisation enrichissante

D’une manière générale, la toxicomanie peut être classée en deux catégories principales : la toxicomanie et la toxicomanie comportementale. La toxicomanie n’est pas seulement une dépendance à la cocaïne et à d’autres drogues, mais à des substances simples comme le thé, le café, le sucre, etc. mobile/Internet ou regarder la télévision.

L’actrice devenue entrepreneure Pooja Bedi affirme qu’elle est une « heureuse du thé », qui pourrait avec plaisir en boire 30 tasses par jour. Ses matinées seraient certainement étranges, incomplètes et peut-être même stressantes sans thé. « Lorsque vous étudiez la PNL (programmation neurolinguistique) – une approche psychologique qui consiste à analyser les stratégies utilisées par les individus et à les appliquer pour atteindre un objectif personnel – vous saurez que votre association alimente vos réponses. J’ai des souvenirs heureux de tremper les biscuits Marie et du rire s’il fondait et coulait au fond de nos tasses, attendant avec impatience le thé avec des bhajiyas chauds les jours de pluie ou sa chaleur et son confort pendant les journées froides à l’internat », explique le fondateur de Happy Soul, une marque lifestyle axée sur la santé et le bien-être.

Cependant, l’état émotionnel d’être dans des moments aussi stressants est individualiste et est directement lié au degré de soutien physique et mental qui l’entoure. Pour Nina Kler, militante socialement hyperactive du bien-être et défenseure de la santé mentale, la dépendance aux médias sociaux était à la fois positive et négative. Cette entrepreneure basée à Delhi s’est sentie surmenée et est tombée malade d’un virus inconnu qui l’a forcée à ralentir sa vie. « En l’absence d’événements sociaux et physiques, j’ai passé de grandes heures de la journée sur les réseaux sociaux car leur attrait crée certainement une dépendance sans m’en rendre compte », dit-elle.

Cependant, lorsque ses amis et sa famille l’ont forcée à démarrer sa propre entreprise, ce sont son niveau de stress et son anxiété qui ont éloigné de telles pensées de son esprit. « La peur de l’échec, des revenus irréguliers et le fait de m’exposer au jugement m’ont empêché d’explorer cette option. Covid-19 m’a obligé à expérimenter en ligne une chaîne vidéo, Pursuit of Balance, où l’on peut parler de bien-être et de santé mentale et en quelques semaines. Les commentaires ont été si réconfortants qu’ils m’ont forcé à affronter mon anxiété de front et m’ont ouvert une toute nouvelle porte d’entrée », a déclaré l’écrivain d’une quarantaine d’années.

Dr Nimesh G Desai, directeur, Institute of Human Behavior & Allied Sciences (IHBAS)



Une dépendance nocive peut-elle aider?

La plupart des dépendances, lorsqu’elles deviennent une habitude, font que l’on se sente temporairement bien, en stimulant les substances chimiques du cerveau, la sérotonine et la dopamine. Au moment où votre corps reçoit une substance addictive, le cerveau en reçoit un coup. Ce n’est qu’avec le temps que l’on peut développer une tolérance à l’addiction.

Prenons le cas de Tina Roy*, 38 ans, qui a quitté son poste de travail en accouchant d’un bébé en décembre de l’année dernière. De quatre à neuf canettes par jour, l’habitude de consommer une boisson gazeuse est devenue une addiction pour ce professionnel du marketing basé en Allemagne. « L’argent et l’énergie dépensés pour consommer me rendaient si anxieuse que si je ne mettais pas ma boisson au réfrigérateur, je courais au magasin pour en acheter une », dit-elle.

Alors que Roy est sur le point d’arrêter de fumer, elle nous raconte comment son médecin l’a aidé à se retirer physiquement de la caféine contenue dans sa boisson. Elle regarde la télévision et joue à des jeux vidéo, mais rien avant le coucher car cela peut affecter le sommeil et la mettre dans le même processus.

Les personnes qui vérifient invariablement leur téléphone toutes les quelques minutes sont également accros à la technologie. Dans un reportage médiatique, l’année dernière, un couple de jeunes mariés basé à Patna s’est séparé lorsque la femme a déclaré qu’elle pouvait vivre sans son mari mais pas sans son téléphone, car le téléphone était sa seule source de divertissement au domicile de sa belle-famille.

La dépendance à la technologie chez les jeunes adultes est courante et il s’agit peut-être d’une maladie sous-jacente. Le Dr Nimesh G Desai, directeur de l’Institute of Human Behavior & Allied Sciences (IHBAS), constate que la dépendance à la technologie ou l’utilisation excessive des médias sociaux est une question d’activités de recherche de plaisir et souvent qualifiée de partie plus importante d’un changement de mode de vie. « Alors que les générations successives sont de plus en plus désinhibées dans leur quête du plaisir, la société indienne traditionnelle devient restrictive. C’est un comportement en évolution », explique Desai, basé à Delhi.

Contrôle conscient

Le rétablissement n’est pas un processus du jour au lendemain, mais la bonne nouvelle est que de telles dépendances peuvent être contrôlées et que leur acceptation est le premier pas en avant. Le Dr Jain dit que l’élaboration d’un plan d’action approprié avec l’aide d’un professionnel faciliterait la situation, les déclencheurs qui peuvent avoir un effet de rechute devraient être évités, le garder lent et stable, une étape à la fois, donnerait un résultat plus puissant. . Elle dit: «L’exercice est l’activité la plus importante à inclure car il libère des hormones heureuses vous conduisant à un moi motivé. Parler des défis auxquels vous êtes confrontés aidera à progresser vers son éradication. »

Dans le cas d’Ojha, elle s’est mise à tenir un journal quotidien, a maintenu un suivi des habitudes quotidien ainsi qu’un emploi du temps quotidien. Ces outils ont donné une répartition du nombre d’heures et lui ont permis de voir ce qui pouvait être réalisé après avoir hiérarchisé les objectifs de la journée.

Bedi a évité le thé et a appris le Reiki niveau 2 de guérison énergétique, une pratique ancienne pour réduire le stress, améliorer la santé et la qualité de vie, et soutenir la guérison physique et émotionnelle. Elle s’est abstenue de produits laitiers, de sucre, de viande, de céréales ou de thé pendant 90 jours.

Comme le suggère le Dr Maheshwari, il faut comprendre pourquoi on s’y fie, essayer d’utiliser la minuterie et restreindre l’utilisation, se distraire avec d’autres activités ou simplement se connecter plus souvent avec les gens. « Les stratégies simples ne fonctionnent pas ou si vous ressentez des symptômes physiques/de sevrage, il est temps de consulter un médecin », dit-elle.

* Nom changé sur demande

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.