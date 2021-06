Lutter contre la faim nécessite de lutter contre le changement climatique

Nous suggérons les voies cruciales suivantes pour atteindre les cibles de l’ODD-2 (Faim Zéro), tout en faisant face aux menaces du changement climatique et de la malnutrition.

Par Manoj K Dora & Arabinda K Padhee

L’alimentation est un fil conducteur reliant les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies et est essentielle pour atteindre les objectifs globaux dans les délais impartis. L’Inde, avec un sixième de l’humanité, devra jouer un rôle essentiel pour atteindre les objectifs. NITI Aayog a récemment publié l’indice ODD Inde 2020-21, mettant en évidence les progrès nationaux et des États sur les ODD. Certaines des statistiques importantes spécifiques à l’ODD-2, l’objectif de la faim zéro, comprennent, 34,7% des enfants de moins de cinq ans en Inde souffrent d’un retard de croissance ; 40,5% des enfants entre 6-59 mois sont anémiques ; 50,3 % des femmes enceintes entre 15 et 49 ans sont anémiques ; les enfants de 0 à 4 ans souffrent d’insuffisance pondérale.

L’Inde partage un quart du fardeau mondial de la faim. Quatre enfants sur 10 en Inde ne réalisent pas leur plein potentiel humain en raison d’une dénutrition chronique ou d’un retard de croissance. La NFHS-5 montre que de nombreux États n’ont pas obtenu de bons résultats sur les indicateurs de nutrition. En plus des problèmes de malnutrition, le système alimentaire indien est confronté aux conséquences négatives des technologies de la Révolution verte. Les considérations d’équité dans un pays dominé par les petits exploitants revêtent également une grande importance.

Nous suggérons les voies cruciales suivantes pour atteindre les cibles de l’ODD-2 (Faim Zéro), tout en faisant face aux menaces du changement climatique et de la malnutrition.

La contribution positive de l’agriculture à la nutrition est maintenant établie empiriquement. La diversification des cultures vers des cultures résilientes au climat et pourtant rémunératrices, en particulier dans les zones où les pratiques existantes ne sont pas écologiquement durables (principalement en raison des subventions sur les intrants comme l’électricité/l’irrigation), est souvent suggérée comme une option alternative. L’incitation des agriculteurs pendant la transition ainsi qu’une chaîne de valeur solide peuvent faciliter le processus de diversification.

Alors que l’agriculture indienne est de plus en plus affectée par les vicissitudes du changement climatique, elle contribue également de manière significative aux émissions de GES. Selon le troisième rapport biennal de mise à jour soumis par le gouvernement indien à la CCNUCC, le secteur agricole contribue à 14 % des émissions totales. Certaines des interventions intelligentes face au climat comme l’agriculture de conservation, l’agriculture biologique et les approches agro-écologiques peuvent répondre efficacement aux préoccupations environnementales tout en garantissant la sécurité alimentaire et la nutrition. Les pratiques agricoles naturelles sont l’exemple le plus courant, qui ont depuis été essayées et étendues dans certaines parties de l’Inde (Andhra Pradesh) qui apportent efficacement une synergie vers les services écosystémiques et la conservation de la biodiversité. Le brûlage des résidus de récolte est devenu un énorme problème dans certaines parties du pays. Ceci est principalement propulsé par la monoculture et un ensemble de subventions qui perpétuent des pratiques agricoles écologiquement non durables. L’agriculture de conservation offre des solutions à ces problèmes pernicieux avec une bonne agronomie et une bonne gestion des sols tels que l’agriculture sans labour ou sans labour, la rotation des cultures, la gestion in situ des résidus de récolte/paillage, etc., et les utilisations industrielles comme la mise en balles et la production de biocarburants .

L’utilisation excessive de pesticides et d’engrais chimiques pollue l’environnement. L’agriculture biologique qui implique la culture des cultures de manière naturelle évite ce problème. L’utilisation de pesticides botaniques, d’engrais verts, de lutte biologique contre les parasites, etc. est respectueuse de la nature et de telles pratiques conduisent à l’éco-conservation. Le mouvement biologique, heureusement, rattrape son retard au Sikkim, dans l’Himachal Pradesh et dans quelques autres États.

La modification du comportement des consommateurs constitue un ingrédient essentiel pour transformer les systèmes alimentaires indiens et est en corrélation positive avec la diversité des cultures et des régimes alimentaires. La sélection de cultures de base désirées qui sont riches en micronutriments essentiels comme le fer, le zinc, etc., devrait être une priorité absolue pour le système de recherche agricole. Pour que tout cela se produise, le gouvernement doit augmenter ses investissements dans la recherche et l’innovation agricoles. POSHAN Abhiyaan, la mission nationale de nutrition de l’Inde, peut jouer un rôle efficace dans la résolution des problèmes de malnutrition persistante en rassemblant tous les ministères et parties prenantes concernés.

Selon les estimations de la FAO, 40 % des aliments produits en Inde sont soit perdus, soit gaspillés à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement, de la récolte, la transformation, l’emballage et le transport jusqu’au stade final de la consommation. Selon une autre estimation, gagner la lutte contre la perte et le gaspillage alimentaires peut faire économiser 61 milliards de dollars à l’Inde en 2050 grâce à une rentabilité accrue de l’industrie et à une réduction de l’insécurité alimentaire, ainsi qu’à une réduction des émissions de GES, de la consommation d’eau et de la dégradation de l’environnement ; et jouent un rôle vital dans la sécurisation de l’approvisionnement alimentaire à long terme.

Le modèle linéaire de « prendre, fabriquer, disposer » n’est pas économiquement ou écologiquement durable. Le passage à une économie circulaire peut permettre à l’Inde de progresser vers les ODD, notamment en réduisant de moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2030 et en améliorant l’efficacité des ressources. En plus des avantages qu’un modèle circulaire peut avoir pour réduire le gaspillage alimentaire et permettre une transition vers la faim zéro, les entreprises et le gouvernement doivent reconnaître le potentiel de l’économie circulaire pour stimuler la compétitivité des entreprises, la croissance économique durable et la création d’emplois grâce aux initiatives de valorisation des déchets. Grâce aux principes de l’économie circulaire, l’Inde peut transformer la façon dont l’économie utilise les ressources en réutilisant, recyclant et redistribuant les aliments.

Il est indéniable que le succès de l’Inde est essentiel pour atteindre l’objectif planétaire Faim Zéro. Une transformation vers des systèmes alimentaires durables, nutritifs et résilients est nécessaire pour atteindre l’objectif de Faim zéro.

Dora est lectrice, Brunel University & Padhee est directrice nationale, ICRISAT

Les vues sont personnelles

