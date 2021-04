Lutter contre la tuberculose: lutter ensemble contre le tabac et la tuberculose

Selon l’OMS, le tabagisme augmente considérablement le risque de tuberculose et de décès par tuberculose. (Source de la photo: IE)

Par le Dr Vikas Maurya,

La tuberculose est une cause majeure de mauvaise santé, la principale cause de décès par un seul agent infectieux dans les pays en développement. Le tabac, en particulier le tabagisme, est reconnu par la communauté médicale comme un risque majeur pour la santé publique. Il affecte toutes les parties et tous les organes du corps à l’exception du système respiratoire qui est principalement affecté.

Ce facteur socio-économique néfaste était moins considéré comme contribuant à la morbidité et à la mortalité de la tuberculose, mais depuis la publication du tout premier article de synthèse sur l’association entre le tabagisme et la tuberculose en 2002 (Maurya V et al) dans International Journal of Tuberculosis and Maladies pulmonaires, de nombreuses études et articles de ce type ont été publiés au cours des deux dernières décennies montrant une forte association entre le tabagisme et l’infection et la maladie tuberculeuses. Non seulement la tuberculose pulmonaire mais aussi la tuberculose extrapulmonaire ont également été liées au tabagisme. De même, des études ont montré une augmentation de l’incidence des tests cutanés positifs à la tuberculine chez les fumeurs. Même le tabagisme passif a été associé à une incidence accrue de tuberculose pulmonaire.

Selon l’OMS, le tabagisme augmente considérablement le risque de tuberculose et de décès par tuberculose. Il augmente le risque de tuberculose de plus de deux fois et demie. C’est un facteur de risque de tuberculose, indépendant de la consommation d’alcool et d’autres facteurs de risque socio-économiques. Plus de 20% de l’incidence mondiale de la tuberculose peut être attribuable au tabagisme. Et le contrôle de l’épidémie de tabagisme aidera à contrôler l’épidémie de tuberculose. À cet égard, on peut consulter le « End Tobacco to Eliminate TB: Communication Toolkit », lancé par l’organisation de santé publique Vital Strategies en collaboration avec le National Tuberculosis Elimination Program (NTEP) du ministère de la Santé et de la Famille et The International Union contre la tuberculose et les maladies respiratoires (L’Union) – permettant la coordination des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et le tabagisme. En outre, la boîte à outils fournit une annonce de service public pré-testée, «Toux» dans 17 langues nationales et régionales. «Toux» est la toute première campagne mettant en évidence le lien entre la tuberculose et le tabagisme et a été classée parmi les plus élevées en termes d’efficacité potentielle pour la prévention et le traitement de la tuberculose.

Le mécanisme de l’association entre le tabagisme et la tuberculose pulmonaire semble être biologique. Le tabagisme provoque des changements dans les changements structurels et fonctionnels du système respiratoire et affecte également les cellules immunitaires alvéolaires. On pense que la survenue de la tuberculose est liée à une réponse immunitaire modifiée, à une diminution des cellules immunitaires et / ou à d’autres mécanismes. Tous ces facteurs, en combinaison, peuvent contribuer à une sensibilité accrue d’un individu à l’infection tuberculeuse et à l’apparition de la maladie.

Il est donc recommandé de lutter ensemble contre le tabac et la tuberculose, ce qui contribuera à réduire l’incidence et la mortalité de la tuberculose et d’adopter les principes suivants qui sont largement acceptés et développés (OMS). Ceux-ci sont:

Contrôler la consommation de tabac partout dans le monde, y compris dans les régions où les gens sont à risque d’infection tuberculeuse.

Formation croisée des agents de santé antitabac et antitabac

Pour enregistrer le tabac des patients tuberculeux, utilisez-les et offrez-leur des conseils et des traitements.

Promouvoir et appliquer des politiques sans fumée, en particulier là où les services de lutte contre la tuberculose sont fournis.

Intégrer de brèves interventions de lutte antitabac dans les activités du programme de lutte contre la tuberculose

Promouvoir les pratiques d’abandon du tabac

(L’auteur est directeur et chef du département de pneumologie et des troubles du sommeil, hôpital Fortis, Shalimar Bagh, Delhi. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts et des professionnels de la santé avant de commencer tout traitement ou médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.