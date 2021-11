Lutter contre le changement climatique pour la transformation du secteur agricole en Inde

L’agriculture est l’un des secteurs les plus vulnérables en raison de sa forte dépendance au climat

Par Raju Kapoor

La 26e session de la Conférence des Parties (COP 26) à la CCNUCC a suscité de nombreuses conversations sur le changement climatique et sur la manière dont nous pouvons en atténuer l’impact. Un document sur la perspective des pays les moins avancés, publié plus tôt cette année, cite les besoins des nations les plus gravement menacées par le changement climatique, et affirme que la COP 26 ne peut réussir sans répondre aux besoins des plus vulnérables.

L’agriculture est l’un des secteurs les plus vulnérables en raison de sa forte dépendance aux conditions climatiques et météorologiques. L’Inde est l’un des plus grands producteurs de denrées alimentaires au monde, avec environ 68% de ses 1,3 milliard d’habitants directement ou indirectement engagés dans l’agriculture. Bien que la contribution agricole au PIB soit passée de 51 % dans les années 50 à environ 16 %, le nombre de ménages dépendant de l’agriculture est passé de 70 millions en 1951 à 120 millions en 2020. Cette dépendance massive à l’agriculture rend l’Inde plus vulnérable au changement climatique. monnaie. Selon l’Étude économique de 2017, le pays subit des pertes de l’ordre de 9 à 10 milliards de dollars par an en raison de conditions météorologiques extrêmes. C’est un défi majeur pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ruraux dans le pays.

Principaux défis aggravant le changement climatique

Même si la dépendance vis-à-vis de l’agriculture s’est accrue, les terres arables ont diminué en taille et en qualité, réduisant la taille moyenne des exploitations foncières à 1,08 hectare. La division des terres cultivables en plus petits morceaux associée à une gestion négligente des sols augmente le taux de dégradation des terres. Au-delà de cela, selon le CSE, 30% de la masse terrestre de l’Inde est actuellement en voie de désertification.

En 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a signalé que « la dégradation des terres est un moteur du changement climatique par l’émission de gaz à effet de serre et la réduction des taux d’absorption de carbone ». C’est un cercle vicieux car les effets socio-économiques du changement climatique accélèrent la dégradation des terres. Les changements climatiques ont également conduit à des crises météorologiques et naturelles imprévisibles – qu’il s’agisse de sécheresse, de pandémie, de cyclones, de fortes pluies ou d’inondations. L’imprévisibilité accrue de l’humidité, de la température et des précipitations perturbe le calendrier agricole traditionnel avec des rafales intenses de conditions météorologiques extrêmes.

L’augmentation de l’utilisation de l’eau pour l’irrigation a entraîné une baisse continue de la disponibilité en eau par habitant en Inde – de 60 % au cours des 50 dernières années, accélérant la dégradation des terres. De plus, étant l’un des principaux exportateurs mondiaux de cultures à forte intensité d’eau telles que le riz et la canne à sucre, nous finissons par exporter de l’eau (eau virtuelle) avec les exportations agricoles. Cet épuisement accélère non seulement le changement climatique, mais entraîne également une baisse de la productivité au cours des cycles de croissance qui en découlent.

Selon les estimations, le changement climatique a un impact négatif sur la production agricole d’environ 4 à 9 % chaque année, affectant environ 1,5 % de perte de PIB par an. L’Inde est à la traîne de la plupart des pays en matière de productivité agricole. Par exemple, la productivité du maïs, du riz, de l’arachide et des légumineuses est inférieure de 54 %, 40 %, 31 % et 33 % à leurs moyennes mondiales respectives. Tous ces facteurs ont rendu difficile la garantie de la sécurité alimentaire – avec seulement 2,4 % de la superficie totale du monde, l’Inde doit soutenir environ 18 % de la population mondiale. Nous sommes confrontés à une tâche ardue sous la forme d’atténuer l’impact du changement climatique sur l’agriculture et 145 millions de ménages.

Domaines d’opportunité : technologie, durabilité et soutien aux politiques

L’Inde doit rajeunir au moins 30 millions d’hectares de terres stériles pour inverser la dégradation des terres d’ici 2030. Il est urgent que le secteur agricole adopte des interventions technologiques de pointe associées à la durabilité et à un soutien politique permettant d’atténuer l’impact du changement climatique. et améliorer la productivité agricole.

Des technologies de pointe y compris l’IA, l’IoT, l’apprentissage automatique, la blockchain, l’agriculture de précision, les drones, les tracteurs intelligents / agro-bots, l’optimisation intelligente de l’entreposage et du transport, l’estimation du rendement en temps réel et les informations sur les prix, en plus des nouvelles technologies de protection des cultures, transformeront le secteur en permettant la traçabilité, visibilité en temps réel, productivité accrue et qualité supérieure, tout en réduisant l’empreinte carbone et en augmentant les profits. L’agriculture de précision tire parti de l’analyse des données pour maximiser l’efficacité de l’eau, des engrais et des pesticides grâce à une utilisation optimale, afin d’améliorer la productivité globale, la qualité et le rendement des cultures. Les drones peuvent aider les agriculteurs à planifier les sols et les champs, à surveiller les cultures, à protéger les cultures contre les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies, à alléger la pression de la main-d’œuvre et à augmenter la productivité. Des entreprises de pointe en sciences agricoles comme FMC adoptent ces technologies pour devenir des fournisseurs de solutions plutôt que de rester uniquement un fournisseur d’intrants. De même, il serait crucial d’améliorer la productivité des animaux laitiers et de lutter contre les émissions de méthane émanant du secteur laitier.

Pratiques durables comme la rotation des cultures, les cultures mixtes avec des légumineuses, l’utilisation de biofertilisants, l’utilisation judicieuse de pesticides ou d’engrais et la lutte intégrée contre les ravageurs — doivent être encouragés et promus pour relever les défis environnementaux posés par les activités agricoles. La conservation des ressources naturelles peut être favorisée par l’irrigation au goutte-à-goutte et la solarisation améliorée de l’agriculture. Il y a un besoin urgent d’investissement pour le développement et la distribution de cultures résistantes au climat qui peuvent gérer les fluctuations de température et de précipitations. Il est nécessaire de se concentrer sur l’échange de connaissances et le renforcement des capacités parmi les agriculteurs et les agents de vulgarisation agricole sur les pratiques agricoles durables. Des entreprises agricoles de premier plan, dont FMC India, travaillent en étroite collaboration avec les communautés d’agriculteurs pour favoriser la gestion des sols, de l’eau et des intrants dans le processus de production.

De plus, il est nécessaire de réorienter le soutien du gouvernement à différents niveaux pour aider les agriculteurs. Le gouvernement doit promouvoir la conservation des ressources tout en produisant des résultats gratifiants comme la productivité agricole totale et pas seulement les rendements. Le besoin de l’heure est de remplacer la subvention sur l’électricité pour puiser l’eau d’irrigation, par l’adoption de l’irrigation goutte à goutte et l’installation de panneaux solaires. Encourager la production de cultures économes en eau et en nutriments (mils et légumineuses) qui reconstituent le sol et utilisent moins d’eau en annonçant un MSP lucratif et des subventions aux intrants pour les agriculteurs sera un pas dans la bonne direction. Il est essentiel de reconsidérer l’octroi de subventions pour les cultures (canne à sucre et riz) ayant un impact négatif sur la disponibilité des ressources naturelles. Le renforcement et l’exploitation des capacités d’intégration des OPF garantiront la durabilité de l’agriculture et des agriculteurs.

Conclusion

L’Inde a été l’un des premiers pays en développement à donner la priorité à la sécurité alimentaire comme objectif politique et à devenir autosuffisant dans la production de céréales vivrières dans les années 1970 avec la révolution verte. La technologie et l’innovation seront le moteur de la prochaine vague de transformation de l’agriculture pour une production alimentaire durable et l’atténuation de l’impact du changement climatique. Il est essentiel de créer des réformes agricoles appropriées et des systèmes d’incitation pour que les agriculteurs adoptent des pratiques durables, promouvoir des organisations qui peuvent créer un impact grâce à des solutions durables, éduquer les consommateurs et les agriculteurs et réorienter le secteur agricole d’une agriculture durable axée sur la subsistance à une agriculture durable axée sur la demande.

(L’auteur est le directeur des affaires publiques et industrielles, FMC Inde. Toutes les opinions sont personnelles)