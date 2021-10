Lutter contre le changement climatique : Pourquoi la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP26 est importante et ce que cela implique

La COP26 a quatre objectifs vers lesquels les États membres travailleraient.

Conférence climat COP26 : La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26 devrait se tenir du 31 octobre au 12 novembre de cette année, le Royaume-Uni en étant l’hôte. Au cours de la conférence, des dirigeants de plus de 190 pays se réuniraient, ainsi que des citoyens, des chercheurs et des négociateurs, et tous tenteraient de créer une réponse mondiale forte au changement climatique et aux menaces qu’il représente, selon un rapport publié dans IE. La conférence est considérée comme une étape importante vers l’accélération du plan d’action climatique.

2021 marque la 26e Conférence des Parties et a donc été nommée COP26. Il se déroulera au Scottish Event Campus de Glasgow. Cette conférence revêt d’autant plus d’importance à la lumière du rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ou du GIEC sorti il ​​y a quelques mois. Il avait souligné la possibilité de sécheresses, de précipitations extrêmes, d’élévation du niveau de la mer et de vagues de chaleur que la Terre pourrait connaître dans les décennies à venir.

La COP relève de la CCNUCC ou de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui avait été adoptée par les pays en 1992. Elle avait été formée pour œuvrer à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Conformément à la CCNUCC, les États membres étaient tenus de formuler des mesures qui aideraient à atténuer le changement climatique. Les États membres étaient également tenus de coopérer aux préparatifs de l’adaptation aux effets du changement climatique, et ils devaient également promouvoir la sensibilisation, la formation et l’éducation du public à cet égard.

Depuis 1995, les membres de la COP se réunissent chaque année et les 198 parties qui forment la COP comprennent les États-Unis, l’Inde et la Chine. L’Inde a été l’hôte de la COP8 en 2002 entre le 23 octobre et le 1er novembre.

L’une des conférences les plus importantes est considérée comme la COP21 qui s’est tenue à Paris, France en 2015, au cours de laquelle les pays membres avaient convenu qu’ils travailleraient en tandem pour limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés Celsius, de préférence à 1,5 degrés Celsius.

La COP26 a quatre objectifs vers lesquels les États membres travailleraient. Le premier d’entre eux est d’atteindre le zéro net mondial d’ici le milieu du siècle et de garder 1,5 degré à portée de main. Le deuxième objectif est que les États membres s’adaptent pour protéger les communautés ainsi que les habitats naturels de l’impact du changement climatique.

La COP26 vise à garder le troisième objectif en tant que mobilisation des finances, tandis que le quatrième objectif est que les États membres travaillent ensemble afin qu’ils énumèrent en détail les règles qui contribueraient à la réalisation de l’accord de Paris.

