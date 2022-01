Lutter contre le COVID-19 : des restrictions prudentes sur des mesures strictes

S’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures de précaution pour freiner la propagation, il est également important que le gouvernement le fasse sans créer un impact potentiellement désastreux sur l’économie.

Par Priya Tiwari

COVID-19 a sans aucun doute changé de nombreux aspects de notre façon de vivre ; cela fait plus de deux ans que le virus a fait des ravages, la nouvelle variante provoquant une détresse supplémentaire. Dans leurs efforts pour freiner la propagation, tant l’Union que les gouvernements des États ont levé leurs gardes pour lutter contre le virus. Selon le ministère de la Santé et du Bien-être familial, l’Inde a signalé jusqu’à présent plus de 145581 cas actifs. Ces derniers jours, de nouvelles restrictions ont été imposées par les États face à l’augmentation des cas. S’il est nécessaire que le gouvernement prenne des mesures de précaution pour freiner la propagation, il est également important que le gouvernement le fasse sans créer un impact potentiellement désastreux sur l’économie.

La pandémie de COVID est clairement l’un des rares événements qui a complètement transformé notre façon de vivre, la façon dont nous socialisons, la façon dont nous étudions, la façon dont nous menons nos affaires et la façon dont nous faisons nos achats. Avec très peu de contrôle sur la situation, la communauté mondiale a d’abord lutté pour commencer à vivre de la « manière normale ». Alors que la compréhension de ce qui est normal continue d’évoluer, le thème sous-jacent de ce qui définit la nouvelle normalité reste commun : la numérisation de toutes les activités de base.

Avec le développement de l’économie numérique et la crise actuelle du COVID-19, l’avenir de l’économie mondiale aura tout à voir avec la numérisation. Avec l’aide de la technologie, les entreprises ont radicalement adopté un caractère numérique pour diverses activités, notamment la fabrication, le service client et la livraison de biens et de services à tous. L’objectif du gouvernement de « pouvoir d’autonomisation » et d’augmentation de la pénétration d’Internet et des smartphones dans le pays grâce au programme « Inde numérique » a soutenu cette transformation.

La pandémie a encore accéléré l’ampleur et la portée de ces progrès, plusieurs détaillants rejoignant le mouvement du commerce électronique. L’attrait économique immédiat est évident – ​​la pandémie a mis en évidence que les canaux, qui permettent aux vendeurs tiers de répertorier, vendre et expédier des articles sur le site d’un détaillant établi, se sont avérés aider les entreprises à rester à flot même en période de détresse économique. En plus de cela, les détaillants essaient d’utiliser les marchés en ligne pour revitaliser les ventes depuis plus d’une décennie. COVID-19 a certainement conduit à la croissance de telles plates-formes qui ont suscité une attirance significative auprès des consommateurs et des vendeurs.

Le commerce électronique a non seulement aidé les détaillants à rester à flot, mais a également aidé les clients à accéder aux produits sans avoir à sortir. De la nourriture, l’épicerie, les médicaments aux vêtements et à l’électronique – notre dépendance à l’égard de ces services a garanti que la sécurité des citoyens n’est pas compromise tout en encourageant les PME à adopter le modèle de travail «sans contact» pour survivre aux crises présentes et futures. En mettant l’accent sur la numérisation des PME, plusieurs sociétés de commerce électronique visent à numériser les PME, aidant ainsi les entreprises indiennes à se développer en vendant en ligne dans le monde entier. Imposer des restrictions pour arrêter la production, l’exploitation et la livraison de ces marchandises sera un coup dur pour ces vendeurs.

Avec l’avènement attendu de la troisième vague, l’incertitude imminente a de nouveau conduit à l’imposition de nouvelles orientations pour restreindre les mouvements. Cependant, nos expériences précédentes ont prouvé que se pencher du côté de restrictions strictes peut avoir un impact potentiellement désastreux sur l’économie qui est en plein essor. Les deux derniers blocages depuis 2020 ont eu un impact négatif sur toutes les activités commerciales, en particulier pour les PME. L’attente que le gouvernement autorisera des activités sans restriction dépendra également des efforts déployés par les entreprises pour adopter et adhérer aux protocoles COVID nécessaires de vaccination, de port de masques et de maintien de la distance sociale. S’il est vrai que la livraison à domicile de tous les articles aide les individus à rester à l’intérieur, réduisant ainsi la propagation du virus, il est également tout aussi important que les entreprises agissent de manière responsable et respectent les directives de sécurité pour COVID.

S’appuyant sur les leçons des deux fermetures précédentes, c’est le besoin de l’heure que le gouvernement dans ses directives soit conscient des implications des restrictions pour l’entreprise. La réduction de l’incertitude réglementaire contribuera grandement à soutenir les petites entreprises et à permettre le bon fonctionnement des activités économiques. Pour que les masses restent à l’intérieur et maintiennent les protocoles COVID-19 de distanciation sociale, il est important que le gouvernement continue de permettre un accès ininterrompu à tous les biens et services et permette le fonctionnement de toutes les activités commerciales, en particulier lorsqu’un contact minimal est requis.

