Lutter contre le sans-abrisme: l’événement virtuel . examinera la crise en cours

Un campement de sans-abri dans le quartier Ballard de Seattle. (Photo . / John Cook)

Plus de cinq ans après que Seattle a publié une proclamation déclarant une urgence civile liée au sans-abrisme, la crise résonne toujours. Les dirigeants communautaires n’ont pas encore résolu ce défi complexe, qui met à l’épreuve l’âme de Seattle.

Nous explorerons la voie à suivre sur la crise du sans-abrisme le 2 juin à midi lors de notre dernier événement Conversations civiques, présenté par Microsoft. L’inscription est gratuite, mais l’espace est limité, alors assurez-vous de vous inscrire ici.

Les principaux sujets de discussion incluront le nouvel effort Compassion Seattle, un plan visant à obliger la ville à garder les parcs, les terrains de jeux, les terrains de sport et les espaces publics à l’écart des campements une fois que les services de logement, de traitement des médicaments et de santé mentale obligatoires seront en place. Nous discuterons également de l’état du centre-ville de Seattle alors que les entreprises envisagent de retourner au bureau. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour cette importante discussion mettant en vedette:

Tim Burgess, Ancien président du conseil municipal et ancien maire intérimaire de Seattle qui a contribué à l’élaboration du plan Compassion Seattle.

Rachel Smith, Président et chef de la direction de la Seattle Metropolitan Chamber of Commerce

Kieran Snyder, Co-fondateur et PDG de Textio, et lauréat du . Award 2021 pour le PDG de l’année.

Il s’agit du 2ème de la série de Conversations civiques, présentée par Microsoft. Conversations civiques: relever les défis de politique publique pendant une économie COVID, le premier panel, comprenait: Gordon McHenry Jr., PDG de United Way King County; Chris Gregoire, PDG de Challenge Seattle et ancien gouverneur de l’État de Washington; et Kris Hermanns, responsable de l’impact à la Seattle Foundation.