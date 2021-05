Lutter contre les crimes violents est une entreprise risquée à l’ère du BLM ⋆ .

L’année dernière, le nombre d’homicides à Washington, DC a atteint un sommet de 36 ans. Jusqu’à présent cette année, les homicides à Washington sont en hausse de 38% par rapport à la même période l’an dernier.

Au cours du seul week-end dernier, au moins 11 personnes ont été abattues à Washington. Trois d’entre elles sont mortes.

La maire de DC, Muriel Bowser, a déclaré qu’elle répondra en envoyant des policiers supplémentaires dans six quartiers historiquement criblés de criminalité. L’idée est d’éviter la violence.

Cette approche a un sens évident, en supposant (1) que la ville dispose de suffisamment d’agents pour la faire fonctionner et (2) que les agents surveilleront les quartiers de manière proactive. Il reste à voir si ces hypothèses, en particulier la seconde, sont valables.

Mais même s’ils le font, l’approche n’est pas sans problèmes à notre époque de réveil. L’inondation des zones à forte criminalité avec des flics entraînera davantage d’arrestations dans ces quartiers et, vraisemblablement, moins d’arrestations dans les quartiers d’où proviennent les ressources.

Les quartiers à forte criminalité comptent une proportion plus élevée de membres de groupes minoritaires, en particulier les Noirs, que les quartiers à faible taux de criminalité. Par conséquent, la disparité entre les arrestations de Noirs et de Blancs dans la ville augmentera.

Selon la théorie de l’équité BLM, qui devient l’idéologie libérale dominante, ce sera la preuve d’un racisme accru. En effet, même avant l’émergence du BLM, les gauchistes se plaignaient, par exemple, que davantage de Noirs soient arrêtés pour des infractions liées aux drogues à un degré disproportionné, même si, prétendument, les Blancs consomment de la drogue aussi fréquemment que les Noirs.

Nous devons nous attendre à ce que cette «disproportionnalité» augmente lorsque les policiers affluent dans les quartiers à forte criminalité. Cette augmentation sera accompagnée de cris de racisme et d’appels à la radiation de la police.

Les rencontres entre les policiers et les criminels augmenteront également, en supposant que les policiers agissent activement. Dans cette hypothèse, les agents tenteront davantage d’arrestations de criminels de carrière, de suspects drogués, de suspects qui détestent la police, de suspects avec des mandats en suspens qui estiment qu’ils ne peuvent pas se permettre une autre arrestation et de suspects qui ne veulent tout simplement pas être arrêtés.

L’augmentation de ces rencontres dans des quartiers majoritairement noirs augmentera le nombre de cas où les agents recourent à la violence pour capturer et maîtriser des suspects noirs. Dans quelques cas, la violence peut devenir excessive. Mais que ce soit le cas ou non, l’augmentation des rencontres impliquant des violences policières crée un risque sérieux, dans l’environnement actuel, d’incidents «viraux» et de manifestations de masse.

Une augmentation des incidents viraux de violence policière crée le risque réel que le ministère de la Justice de Biden «enquête» sur le service de police. L’analyse montre que lorsque des incidents viraux entraînent la participation du MJ, la criminalité augmente considérablement, vraisemblablement parce que certains agents quittent la force et de nombreux autres ne font la police que passivement.

Comment la ville, déjà en proie à une vague record d’homicides, réagirait-elle alors à une nouvelle vague de meurtres provoquée par des enquêtes sur le «racisme» menées par des officiers? En déversant encore plus d’agents dans les quartiers à forte criminalité, doublant ainsi l’échec perçu? Peut-être. Mais plus probablement en abandonnant essentiellement.