Lutter contre les inégalités croissantes : AIDIS montre que Covid a aggravé cela ; accorder un crédit abordable aux démunis

Le bond du ratio dette des ménages/PIB de 33,8 % en mars 2020 à 37,9 % en décembre est probablement dû au fait que de très petites entreprises ont contracté des prêts personnels pour financer leurs activités.

Selon les données de la RBI, le ratio de la dette des ménages au PIB de l’Inde avait connu une augmentation quelque peu marquée au cours des trimestres de septembre et décembre 2020. Aujourd’hui, l’enquête All India Debt and Investment Survey (AIDIS) fait apparaître des tendances inquiétantes. Il semble que l’effet de levier était élevé bien avant la pandémie; l’augmentation de la dette moyenne au cours des six années précédant 2018 était de 84 % et 42 %, respectivement, pour les ménages ruraux et urbains. De manière déconcertante, les emprunts ont augmenté à un rythme plus rapide que les actifs, laissant le ratio de la dette aux actifs dans une position plus défavorable – 3,8 en 2018 contre 3,2 en 2012 pour les ménages ruraux et 4,4 contre 3,7 pour les ménages urbains.

Les finances des ménages étaient fragiles avant même les dégâts causés par le Covid-19. Une partie des emprunts post-Covid a probablement été contractée par des ménages à revenu élevé pour l’achat de maisons, de voitures et de biens durables, alors qu’ils s’adaptaient à un nouveau mode de vie. Cependant, les dépenses médicales et les difficultés financières causées par la perte d’emplois ou la baisse des revenus auraient également contraint les moins favorisés à emprunter. Le bond du ratio dette des ménages/PIB de 33,8 % en mars 2020 à 37,9 % en décembre est probablement dû au fait que de très petites entreprises ont contracté des prêts personnels pour financer leurs activités.

Malheureusement, comme certains économistes l’ont souligné, la croissance de la valeur moyenne des actifs, composée sur 2012-18, a été la plus faible depuis 1971. En fait, les ménages urbains ont connu une baisse en termes réels, les plus riches étant touchés par un marché immobilier faible. La vraie préoccupation est cependant que le sort des ménages à faible revenu s’est aggravé avec la pandémie et que l’écart entre les nantis et les démunis, déjà élevé en Inde, pourrait encore augmenter. Les données de l’AIDIS montrent l’inégalité flagrante de l’Inde ; les 10 % les plus riches de la population possédaient 50 % de la richesse du pays tandis que les 50 % les plus pauvres en possédaient moins de 10 %. L’asymétrie est pire dans l’Inde urbaine où les 10 % les plus riches détenaient 56 % des actifs alors que 50 % n’en détenaient que 6 %.

Compte tenu de la détérioration des profils de revenu et de richesse d’une grande partie de la population, le décaissement du crédit pourrait encore ralentir. Les taux de défaut de plusieurs IMF ont augmenté comme ils l’ont fait chez d’autres prêteurs, et même les prêteurs qui exigent des garanties pourraient se méfier. La fermeture et la réduction des effectifs de plusieurs NBFC ont déjà entraîné une diminution des flux de crédit de ces intermédiaires. Alors que les prêteurs numériques interviennent pour combler le fossé de la demande de prêts non garantis, en utilisant les données du portail GST, des banques et des bureaux de crédit, l’offre de crédit reste terriblement insuffisante.

Dans l’Inde urbaine, jusqu’à 90 % du crédit est formel et provient des banques, des RRB, des banques coopératives, etc. dans l’Inde rurale, la part du crédit formel n’est que de 67 %. De plus, bien que le crédit formel soit disponible, soulignent les analystes, la pénétration est faible et biaisée en fonction de cas d’utilisation spécifiques. Le gouvernement doit faciliter le flux de prêts au secteur des MPME, à la fois en Inde rurale et urbaine, et également prendre des mesures pour que les travailleurs indépendants aient accès à un crédit abordable. La pandémie a coûté à des lakhs d’individus leur capacité de gain; le gouvernement pourrait taxer les entreprises rentables pour aider les plus démunis, c’est une façon de réduire les inégalités.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.