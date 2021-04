Luttez contre les menaces de sécurité avant qu’elles ne surviennent avec AT&T ActiveArmor

Les menaces en ligne sont l’un des aspects les plus dangereux de notre monde de plus en plus numérique. Que vous soyez connecté à Internet par fibre optique ou en déplacement, il existe des préoccupations légitimes concernant la sécurité des données, les escroqueries et la fraude. Il existe de nombreuses façons coûteuses de garantir votre sécurité et celle de votre famille, mais l’une des options les plus judicieuses est AT&T ActiveArmor.

Bien que vous n’ayez jamais une armure brillante pour protéger vos appareils, AT&T ActiveArmor est à peu près aussi proche que possible dans la sphère numérique. Voici tout ce que vous devez savoir.

Défense numérique dominante

Vous ne pouvez pas passer toute la journée et la nuit à vous soucier de votre sécurité sans fil, mais AT&T le peut. Avec une sécurité réseau proactive 24h / 24 et 7j / 7 qui détecte automatiquement et aide à bloquer les appels frauduleux et vous alerte des risques potentiels de spam, que demander de plus?

Vous pouvez télécharger l’application gratuite AT&T Call Protect pour personnaliser votre protection contre les appels automatisés et même créer votre propre liste de blocage personnelle. La sécurisation de vos appareils et de vos données est tout aussi importante. Avec l’application gratuite AT&T Mobile Security, vous pouvez activer la sécurité de l’appareil et recevoir des alertes et des conseils en matière de violation de données.

Avec les meilleurs plans d’AT & T, vous pouvez obtenir une identification de l’appelant améliorée et des fonctionnalités de sécurité avancées supplémentaires de l’application AT&T Mobile Security, y compris la surveillance de l’identité personnelle, la navigation sécurisée et une protection Wi-Fi étendue sans frais supplémentaires.

Luttez pour protéger votre fibre

Tout comme sa protection sans fil, ActiveArmor ne prend pas de temps pour protéger votre connexion fibre. Vous bénéficierez d’une protection Internet intelligente 24h / 24 et 7j / 7 contre les menaces de données sur tous les appareils connectés de votre réseau Wi-Fi. Mieux encore, il est inclus lorsque vous vous inscrivez à AT&T Fiber à plus de 300 Mbps

AT&T Internet Security bloque les sites à risque connus qui pourraient potentiellement infecter vos appareils avec des logiciels malveillants. Cette protection est intégrée pour protéger l’ensemble de votre réseau Wi-Fi; tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire dans l’application Smart Home Manager. Il aide à se prémunir contre les pirates informatiques qui obtiennent un accès non autorisé, et AT&T Internet Security travaille de manière proactive pour lutter contre les transmissions potentiellement suspectes.

Ce serait plutôt bien de verrouiller votre réseau Wi-Fi dans une armure, mais AT&T Internet Security semble être une alternative solide. Si vous vous inquiétez des pirates informatiques, il y a de fortes chances que vous puissiez obtenir une certaine tranquillité d’esprit de la part du grand transporteur bleu.