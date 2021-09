Luuk de Jong discute de sa connexion avec Memphis Depay lors du dévoilement de Barcelone

Luuk de Jong a été officiellement présenté comme un joueur de Barcelone au Camp Nou après son transfert de Séville en prêt pour le reste de la saison.

L’attaquant a pris la parole lors d’une conférence de presse et a parlé de ses bonnes relations avec ses compatriotes Memphis Depay, Frenkie de Jong et l’entraîneur Ronald Koeman.

De Jong a également clairement indiqué qu’il était impatient d’y aller et qu’il espérait obtenir des minutes lors du prochain match de Barcelone contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

« J’ai eu une blessure au genou compliquée, mais je m’entraîne depuis trois ou quatre semaines. Je me sens en forme et préparé, donc je ne connais pas les plans de Koeman pour le prochain match, mais je suis prêt », a-t-il ajouté.

L’attaquant a également parlé de son record de buts et a clairement indiqué à quel point il était ravi d’être un joueur de Barcelone.

« J’aime le jeu. Quand j’étais plus jeune, j’ai marqué beaucoup de buts, et marquer dans tous les bons stades est un immense plaisir”, a-t-il déclaré. « J’ai marqué dans des matches importants et c’est une question de motivation. J’aime le faire. Peu importe l’adversaire.

«Être ici est incroyable. J’ai travaillé très dur depuis que je suis petit et être au Barça est l’une des choses dont on rêve quand on est enfant. Je regarde en arrière et je suis content de ce que j’ai accompli et j’espère accomplir plus de choses maintenant que je suis au Barça.