Luuk de Jong et Marc André Ter Stegen, deux héros aux destins différents à Barcelone

01/03/2022 à 13:38 CET

Barcelone ne connaît pas la meilleure saison de son histoire, mais elle semble commencer à brûler. Avant le Majorque réussi à ajouter trois points fondamentaux dans la lutte pour la Liga Santander ou, au moins, pour entrer dans Ligue des champions.

Et il y a deux hommes qui ont rendu cela possible : Luuk de Jong et Marc André Ter Stegen. Le gardien de but a sauvé son équipe avec un arrêt improbable dans la remise du crash et le Néerlandais a été l’auteur du seul but du Barça. Cependant, tout indique que cela n’empêchera pas De Jong sortir au marché d’hiver.

« Cela signifie beaucoup. Cela signifie que nous sommes une équipe, une famille, une équipe unie. Nous avons su souffrir. Mais Marc Ter Stegen nous a sauvés, avec un arrêt extraordinaire. C’est un grand objectif. Il en avait besoin aussi. Nous avons fait 17 victimes », a assuré Xavi Hernández.

« Je suis enthousiasmé par la façon dont l’équipe a travaillé. Je suis particulièrement heureux pour Luuk et pour Marc. Ce sont deux grands professionnels. Pour le prochain match, nous récupérerons des joueurs, blessés et atteints de coronavirus, comme Dani Alves et Alba », a-t-il conclu.

Et c’est que les arrivées de Ferran et Morata (Ce dernier n’a pas encore été fermé, mais cela pourrait arriver) ils obligent Barcelone à chercher à vendre et à alléger la masse salariale pour pouvoir inscrire des footballeurs.