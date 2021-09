Luuk de Jong explique pourquoi Koeman le voulait à Barcelone

La nouvelle recrue de Barcelone, Luuk de Jong, a parlé de son déménagement au Camp Nou et des raisons pour lesquelles Ronald Koeman a choisi de le faire venir de Séville le jour limite.

Koeman a clairement indiqué qu’il souhaitait faire venir un autre attaquant pendant la fenêtre de transfert et a vu son souhait exaucé après le départ d’Antoine Griezmann pour l’Atletico Madrid.

De Jong a parlé de sa relation avec le patron de Barcelone et des raisons pour lesquelles il est devenu une cible pour le club.

« Il m’a dit qu’il voulait un autre type d’attaquant dans l’équipe et c’est pourquoi il m’a choisi pour qu’il puisse changer les choses dans les matchs. Les gens connaissent mes qualités et Koeman aussi. J’espère que ça se passera vraiment bien. »

« J’ai toujours eu une très bonne relation avec Koeman. Pour moi, c’est vraiment spécial d’aller à Barcelone et de retravailler avec lui. Nous pouvons toujours parler bien ensemble de tactique car nous nous connaissons déjà depuis l’équipe nationale de Hollande.

L’attaquant a également parlé de sa relation avec ses compatriotes Memphis Depay et Frenkie de Jong et aussi de la façon dont il connaît déjà assez bien Marc-André ter Stegen.

«C’est vraiment agréable de rencontrer des joueurs que je connais comme Memphis et Frenkie. J’ai de bonnes relations avec Memphis et Frenkie en équipe nationale. Je connais Memphis aussi du PSV, nous avons toujours très bien joué ensemble et nous l’avons montré à plusieurs reprises. J’espère que ça marchera aussi à Barcelone.

«Je connais aussi Marc-Andre ter Stegen depuis mon passage au Borussia Mönchengladbach. Nous avons joué ensemble pendant un an, donc pour moi c’est bien de connaître des gens avant de pouvoir y aller pour qu’ils puissent m’aider. Je suis vraiment heureux de rejoindre.

