Luuk de Jong pourrait quitter Barcelone en janvier

Dans ce qui serait une décision qui ne surprend personne, Barcelone pourrait chercher à voir Luuk de Jong sortir du club en janvier. Ce fut l’une des décisions les plus étranges prises par Ronald Koeman en ce qui concerne la gestion de la liste.

Il ne fait pas grand doute que Luuk était l’homme de Koeman. Les deux ont la connexion néerlandaise et le style de jeu de De Jong ne s’est jamais vraiment aligné avec le talent qui l’entourait.

En janvier, il semble probable que le club essaiera de renforcer encore plus son attaque. Cela signifierait que les petites minutes que De Jong obtient maintenant diminueront encore plus. C’est juste une question de savoir où il doit être envoyé et qui le veut.

De Jong n’a pas joué pour Séville avant son transfert, il pourrait donc encore jouer pour un autre club cette saison, et on pense que Besiktas pourrait être intéressé.