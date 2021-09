Luuk de Jong s’annonce pire que Douglas à Barcelone

in

Luuk de Jong et Barcelone. Ils n’appartiennent même pas à la même phrase.

Quelle perte de temps et d’énergie ce fut de l’acquérir pour une saison. « Mieux que Braithwaite », disaient-ils. Vraiment? VRAIMENT?

Koeman est allé encore plus loin, affirmant que le Néerlandais était “plus dangereux que Neymar”.

Mon Dieu, je n’ai jamais vu un joueur aussi mal adapté au club dans lequel il évolue. Un désastre absolu à tous points de vue.

Il n’y a littéralement aucun trait discernable qui le qualifie pour porter le blaugrana.

“C’est un excellent en-tête du ballon.” Celui qui a dit cela doit examiner les preuves devant lui, car les quelques chances qu’il a eues jusqu’à présent cette saison sont toutes allées mendier.

Cela ne parle pas d’un attaquant dont la tête est censée être son fort.

Il ne peut pas entrer derrière les défenses parce qu’il n’a clairement pas le sens, et il ne sert à rien de pomper des balles par-dessus parce qu’il court à la vitesse d’un escargot.

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

Qu’est-ce que le Barca fait de toute façon en pompant des balles par-dessus ?!

La suggestion de Koeman selon laquelle ils font ce qu’ils peuvent avec ce dont ils disposent a une part de vérité, mais les blaugranes ne jouent tout simplement pas au football de la manière dont il les a fait faire au cours des deux derniers matchs.

En tant que disciple de Cruyff, il devrait le savoir plus que quiconque.

Pouvez-vous croire qu’il n’a toujours pas réussi à battre Cadix lors des trois matchs disputés contre eux maintenant. Complètement désemparé en ce qui concerne les tactiques nécessaires pour battre une équipe jouant un bloc bas.

Memphis a ralenti après un début de carrière décent au Camp Nou, mais lui aussi souffre d’une crise de confiance devant le but.

Au moins, avec lui, vous savez qu’il y a plus à venir et, éventuellement, il retrouvera régulièrement ses chaussures de but.

Photo de Fran Santiago/.

De Jong n’est déjà qu’une cause perdue. De plus, Koeman peut utiliser sa présence comme excuse pour expliquer pourquoi ils jouent actuellement à un jeu “anti-Barca” si déconcertant.

Ce serait peut-être bien si De Jong faisait les affaires devant le but, mais il a l’air bien loin d’être un joueur du Barca.

Bien sûr, l’autre problème à l’horizon est que le retour d’Ansu est désormais une victoire ou un échec dans un sens. Il sera considéré comme le nouveau sauveur du Barça. Ansu-dépendance si vous voulez.

Mettre une telle pression sur ses jeunes épaules, aussi bon soit-il, est un peu injuste.

Sans compter qu’il revient d’une grave blessure et qu’il aura besoin de temps pour s’adapter à nouveau au rythme des matchs.

Quelle triste situation.