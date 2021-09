Luuk De Jong, un finisher de Ronald Koeman

in

01/09/2021

Le à 13:58 CEST

L’attaquant de Séville, Luuk De Jong, a signé un prêt d’un FC Barcelone qui a perdu Antoine Griezmann, qui a mis le cap sur l’Atlético de Madrid. L’attaquant est un profil que l’équipe culé n’a pas dans l’effectif : bon gibier aérien et spécialiste de la criée, un chiffre que Ronald Koeman a demandé tout l’étéou.

Les Hollandais, qui ce n’était pas le jeu de Julen Lopetegui à Sánchez Pizjuán, vient en prêt pour une saison et aura un rôle secondaire, notamment dans des contextes très particuliers. A 31 ans, l’ancien joueur du PSV a marqué 19 buts et distribué cinq passes décisives en 94 matchs avec l’élastique Sevillista. Il a également ajouté un total de 112 buts et 56 passes décisives lors de son passage au PSV.

La saison dernière, L’attaquant a participé à un total de 48 matchs (25 d’entre eux à partir du banc) dirigés par l’entraîneur espagnol et a marqué neuf buts et distribué une passe décisive lors de sa deuxième année à Nervión.. Sa grande capacité à débloquer des matchs serrés était la clé pour que l’équipe se batte jusqu’à la dernière ligne droite pour la Liga, où il a marqué deux buts.

doublé de Luuk de Jong contre Valence en Coupe | RFEF

Sans Griezmann ni Leo Messi

L’été du FC Barcelone n’a pas été spécialement positif. Après ne pas être parvenu à un accord pour le renouvellement de Leo Messi, le club a également perdu un autre footballeur important : Griezmann revient à l’Atlético deux saisons plus tard. Le Français n’a pas brillé comme prévu et le club a choisi d’économiser l’un des salaires les plus élevés de l’effectif de la première équipe.

Avec le départ de l’Argentin et du Français, l’équipe est surtout fragilisée. Seule l’arrivée de Memphis Depay, qui assumera le rôle de star de l’équipe en attendant le rétablissement complet d’Ansu Fati, excite les supporters du Barça.. L’économie sérieuse du club a conduit à cette situation institutionnelle et sportive délicate.