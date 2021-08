Luz Elena González montre qu’elle aimerait revoir Rafael Amaya

“La vérité est, bien sûr, bien sûr, c’est un homme qui, tout au long de sa carrière et de sa vie après que nous ayons eu une relation, a fait beaucoup de choses très intéressantes et l’une des plus importantes parce que ‘Le Seigneur des Cieux'” l’actrice a expliqué.

González a révélé son intérêt à en savoir plus sur la vie de son ancien partenaire. “Bien sûr, il serait très intéressant de parler de ce qui s’est passé pendant toutes ces 17 ou 21 ans depuis notre rupture jusqu’à aujourd’hui, je ne lui ai plus jamais parlé après la fin de notre relation.”

Plus tard, l’animatrice a également révélé la raison pour laquelle elle avait mis fin à sa romance avec Amaya il y a plus de deux décennies.

Rafael Amaya a démenti sur ses réseaux sociaux n’avoir pas fini d’enregistrer El Señor de los Cielos. (.)

“Nous avons terminé parce que j’ai toujours eu la maturité pour me marier et avoir des enfants, donc toutes mes relations ont toujours été très formelles et chaque fois que j’avais une relation, je les imaginais déjà comme mon mari et le père de mes enfants et je pense que ça faisait peur eux, la réalité c’est que oui, tout arrive à son heure, il n’était pas préparé et j’ai dit ‘c’est bien, je pars'”, a-t-il conclu.