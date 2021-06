LVMH crée un fonds de soutien aux employés – WWD

PARIS – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a investi 30 millions d’euros dans un fonds mondial de soutien aux employés en difficulté, une décision qui intervient alors que des entreprises de luxe de premier plan redoublent d’efforts sur les questions sociales et environnementales, qui attirent de plus en plus l’attention du public – et des consommateurs — depuis l’arrivée de la pandémie.

Ouvert à l’ensemble des 150 000 collaborateurs du groupe dans le monde, le « LVMH Heart Fund » a pour vocation d’apporter une aide aussi bien aux situations d’urgence qu’aux problèmes du quotidien, avec notamment une hotline gratuite et confidentielle.

« Ce déménagement est un bon moyen de poursuivre notre engagement sur le long terme, nous avons multiplié les initiatives en matière de responsabilité sociale au cours des 15 dernières années, non pas parce que c’est à la mode, mais parce que nous croyons en l’importance d’avoir une entreprise qui est engagé — avec la société, avec les partenaires et employés locaux et régionaux. Je pense que cela crée un cercle vertueux », a déclaré Chantal Gaemperle, vice-présidente exécutive, ressources humaines et synergies chez LVMH, lors d’un appel Zoom avec WWD.

L’exécutif a expliqué que l’idée avait été élaborée à la suite d’une période de consultation l’été dernier avec les employés sur la façon dont ils se débrouillaient pendant la pandémie. L’exercice n’a pas révélé de situations urgentes à traiter, mais a plutôt mis en lumière la valeur que les employés accordent à un employeur impliqué dans les questions sociales.

« Nous avons mené une enquête auprès des employés du monde entier », a déclaré Gaemperle. L’enquête “Pulse” a été réalisée en 14 langues pendant trois semaines, dans le but d’envoyer un signal “nous nous soucions” des employés, a ajouté le dirigeant.

“Nous aimerions savoir comment vous traversez cette crise, comment vous allez”, se souvient-elle avoir demandé.

« L’apprentissage se produit pendant les crises », a-t-elle déclaré, notant que le groupe a demandé aux employés de relayer au groupe ce qui les avait frappés à l’époque et ce qu’ils considéraient comme important.

« Cette enquête nous a montré – une fois de plus – que des sujets de responsabilité sociale, de diversité et d’inclusion, et d’engagement au sens large – et le groupe LVMH avait été exemplaire dès le début, fabriquant par exemple du désinfectant pour les mains et des masques, faisant preuve d’une certaine agilité. , également, en participant en tant que partie prenante pendant cette crise, les salariés ont confirmé qu’ils considéraient cela comme essentiel et se sont dits fiers de travailler pour un groupe comme LVMH », a-t-elle déclaré. L’exécutif a ajouté que cela s’appliquait au niveau de la marque et du groupe.

LVMH est intervenu pour aider le gouvernement français à équiper les travailleurs de la santé de masques chirurgicaux l’année dernière pendant les premières étapes de l’épidémie de coronavirus, en s’appuyant sur son réseau de distribution mondial pour se les procurer.

Le groupe de produits de luxe a également reconverti des usines de parfums pour produire un désinfectant pour les mains.

“Le pourcentage de fierté de faire partie du groupe LVMH a augmenté”, a déclaré Gaemperle. L’exécutif a ajouté que l’enquête servait d’illustration concrète qu’un tel engagement avait un sens pour les employés et les clients.

“C’est le cercle vertueux que j’ai mentionné – c’est ce qui nous a encouragés à lancer le fonds pour le cœur”, a-t-elle déclaré.

« La crise a également mis en évidence notre fragilité – elle peut frapper n’importe qui », a-t-elle déclaré. Parfois, le soutien existant est insuffisant, a-t-elle ajouté, évoquant des scénarios tels qu’une urgence liée à l’environnement, une urgence médicale ou un décès, ou une maladie psychologique.

“Nous avons pensé, comment pouvons-nous aider rapidement nos employés – c’était l’idée derrière le fonds pour le cœur”, a-t-elle déclaré.

“Nous pensons également à LVMH comme au cœur du groupe”, a ajouté Gaemperle.

“La crise – dans un sens général, pas seulement avec LVMH – a révélé la nécessité d’un leadership avec une approche bienveillante”, a-t-elle ajouté, décrivant l’époque actuelle comme une “ère de leadership en matière de compétences non techniques”.

“Avec les appels Zoom, nous entrions soudainement dans les maisons des gens”, a-t-elle noté, ajoutant qu’il y avait une exposition à des considérations personnelles et psychologiques.

“Je crois que les dirigeants qui ont été suivis pendant la crise étaient ceux qui avaient une attitude qui reflétait l’intérêt pour leurs employés, faisant preuve de soutien et de solidarité – c’était très fort”, a déclaré Gaemperle.

« Nous avons découvert que les employés avaient plein de choses à nous dire ; on nous a dit ‘impliquez-nous’ », a-t-elle ajouté.

Les méthodes de travail ont radicalement changé pendant la pandémie, a-t-elle noté.

« Au niveau des ressources humaines, nous sommes également acteurs de cette transformation des modes de travail, constate Gaemperle.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait servir d’outil de recrutement, elle a noté qu’au-delà du domaine des employés d’un groupe, les consommateurs sont également attentifs à ce que font les entreprises.

“Ce doit être une approche authentique – les gens ne vous pardonneront pas s’il ne s’agit que de discours d’entreprise”, a-t-elle déclaré, cochant une liste d’efforts au sein du groupe, comme augmenter la proportion de femmes employées de 23% à 44%.

« C’est important pour nos clients, pour les futurs talents du groupe — les gens vont regarder la réputation de l’employeur, pas seulement la réputation de la marque, mais ce qui se cache derrière la marque, quelles sont les valeurs, les pratiques — les ressources humaines sont très important », a-t-elle déclaré.

L’exécutif a noté qu’elle avait eu des questions difficiles d’employés potentiels.

« J’ai souvent eu des cadres supérieurs qui me demandaient lors d’un entretien ‘Il n’y a pas beaucoup de femmes au sein du comité exécutif, qu’est-ce que vous faites ? C’est donc important pour attirer les talents, mais c’est aussi important pour garder et motiver les employés.

“Le groupe compte 150 000 salariés, s’ils sont tous un peu plus motivés et un peu plus fiers, cela peut avoir un effet important sur la performance”, a-t-elle déclaré, soulignant qu’un engagement plus fort des salariés contribue également à la réputation de LVMH en dehors du groupe.

“Le luxe signifie aussi la générosité, c’est quelque chose qui est personnellement important pour moi”, a ajouté l’exécutif.