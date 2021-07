LVMH étend le rôle de Virgil Abloh au-delà de la mode – WWD

PARIS – Dans une grande marque de confiance, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton renforce sa relation avec Virgil Abloh avec un accord qui donnera au créateur une marge de manœuvre pour lancer des marques et sceller des partenariats sur l’ensemble des activités du conglomérat de luxe, au-delà de la division mode.

Dans le cadre de l’accord, LVMH portera sa participation dans Off-White LLC, le propriétaire de la marque Off-White d’Abloh, à 60 %. Abloh conservera une participation de 40 pour cent et continuera en tant que directeur créatif du label, qu’il a fondé en 2014. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

La société holding italienne New Guards Group restera le titulaire de la licence pour Off-White. Pendant ce temps, Abloh restera directeur artistique des collections de vêtements pour hommes chez Louis Vuitton, un poste qu’il occupe depuis mars 2018, ont déclaré les deux parties dans un communiqué conjoint mardi.

Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, a déclaré que le groupe était “ravi” d’étendre son partenariat avec le designer américain de 40 ans, connu pour ses nombreuses collaborations avec des marques telles que Nike, Mercedes-Benz, Evian, Ikea, Vitra et Braun, entre autres.

“Nous sommes impatients de soutenir Virgil et l’équipe à la fois pour stimuler la croissance d’Off-White et pour travailler avec Virgil pour apporter sa sensibilité unique à un plus large éventail de catégories de luxe”, a déclaré Arnault dans le communiqué.

Devenu l’un des vainqueurs de la pandémie de coronavirus sur le segment du luxe, LVMH souhaite capitaliser sur cette dynamique pour anticiper l’évolution des goûts et des comportements des consommateurs. Les actions du groupe, qui doivent publier les résultats du deuxième trimestre le 26 juillet, sont en hausse de 28% jusqu’à présent cette année.

Dans une interview conjointe avec WWD, Abloh et Michael Burke, président-directeur général de Louis Vuitton, ont déclaré que l’accord de mardi marquait un nouveau type de relation entre un directeur créatif et un conglomérat comme LVMH, qui possède 75 marques allant de Vuitton et Dior au détaillant de produits de beauté. Sephora, joaillier Tiffany & Co. et cognac Hennessy.

« Je suis complètement honoré. Il y a une longue trajectoire de directeurs créatifs en partenariat avec une maison, mais c’est quelque chose de complètement nouveau, et je félicite M. Arnault et Michael Burke d’avoir vu mon talent à travers les spectres et de m’avoir incubé à un endroit où je peux suggérer différentes choses qui ne tomber dans le domaine d’un défilé », a déclaré Abloh.

« Il y a des domaines dans le secteur des spiritueux qui m’attirent ; il y a des zones au sein de l’hôtellerie, du côté des hôtels ; bijoux – vous savez, plus de minuties dans le segment de la mode. Mes yeux ont toujours été écarquillés en termes de mode, d’arts et de culture et de la façon dont ils peuvent fusionner. L’annonce s’appuie donc sur cela, qu’il existe désormais une opportunité de développer de nouveaux segments et de m’enraciner au sein de LVMH, le groupe », a-t-il ajouté.

Burke a déclaré que la nouvelle entreprise serait lancée une fois que l’investissement de LVMH dans Off-White aura levé les obstacles réglementaires, un processus qui devrait être achevé dans les 60 jours. Mais il était timide au sujet de lever le couvercle sur tous les détails supplémentaires.

«Ce n’est pas comme si LVMH jouait un rôle standard ou que Virgil jouait un rôle scénarisé standard. Nous y allons tous les deux en sachant que nous allons inventer de nouveaux modèles commerciaux au fur et à mesure. Cela va dépendre de l’industrie, du produit, de ce qui existe, de ce qu’il reste à inventer, donc nous n’entrerons pas dans le jeu avec une recette à l’emporte-pièce », a-t-il déclaré.

« Nous avons de nombreuses activités anciennes chez LVMH, et elles sont très performantes. Mais un jour, la plupart d’entre eux se réveilleront à quelque chose de tout à fait différent, et nous ne savons pas ce que c’est. Mais nous savons bien qu’en mettant un talent créatif extrême avec une provenance extrême, des étincelles se produiront », a ajouté l’exécutif.

Burke a noté que sa relation avec Abloh remonte à ses jours en tant que PDG de Fendi, lorsque le designer a rejoint Kanye West pour un stage à la maison romaine.

“Nous nous sommes immédiatement entendus”, a déclaré Burke. « Dès le premier jour, il était clair que nous allions travailler ensemble et que cela allait progressivement devenir une relation de plus en plus profonde. Les choses se sont absolument mises en place ici chez Louis Vuitton avec les vêtements pour hommes. Les résultats sont là, et ils sont très, très bons, et c’est donc le bon moment pour développer cela. »

Cette stratégie intervient alors que LVMH renforce sa présence dans le luxe expérientiel – avec l’ouverture récente d’un restaurant Cipriani à Saint-Tropez et un hôtel Cheval Blanc qui devrait s’incliner à Paris en septembre – et que des marques de luxe comme Vuitton étendent leurs partenariats dans les mondes de sport, musique et jeux.

“Nous sommes à un moment où les opportunités sont tout simplement immenses, car les différents domaines dans lesquels LVMH et Virgil sont impliqués deviennent illimités”, a déclaré Burke. « Nous avons pris tous ces grands moments sociologiques de nos vies, et nous les tissons ensemble. Cela ne s’est pas produit auparavant. Je n’essaierais donc pas de le décrire, car nous allons l’inventer au fur et à mesure.

Abloh a déclaré que l’accord lui permet également d’envisager un avenir à long terme pour Off-White, ayant fait passer la marque “d’un t-shirt sérigraphié à maintenant des magasins dans le monde entier. Je veux que cela devienne une marque générationnelle. Donc, sans hésitation et avec une diligence raisonnable de ma part, Michael et moi avons conçu le scénario pour que ces entités soient placées sous un parapluie que nous pourrons voir pour les années à venir.

Alors que Burke a confirmé que LVMH détenait auparavant une participation minoritaire dans l’entité de marque d’Off-White, il a refusé de dire quand l’investissement a été réalisé et quelle était l’importance de la participation. WWD a rapporté en 2019 que LVMH envisageait également un investissement dans New Guards Group, bien que cela n’ait jamais été confirmé. La holding milanaise a été vendue à Farfetch en 2019 pour 675 millions de dollars.

Burke a fait part de sa confiance au partenaire d’exploitation d’Off-White.

« Virgil nous a amené les Nouveaux Gardes. Nous sommes absolument heureux et, parfois, positivement surpris de la façon dont ils ont pris la marque de l’époque de Virgil pour en faire une entreprise très, très prospère. Il y en a très, très peu qui ont réalisé ce qu’ils ont réalisé. Nous ne ferions donc pas cet accord si nous pensions que la première chose à faire était de changer un partenaire clé », a-t-il déclaré.

“Andrea Grilli et Davide De Giglio, mes partenaires dans le démarrage d’Off-White, ils ont favorisé cette vision exacte pour qu’elle avance à ce stade, ils font donc partie intégrante de l’équipe qui est Off-White”, a déclaré Abloh.

Off-White exploite 56 magasins autonomes dans le monde, et d’autres sont en cours. À Paris, la marque a récemment ouvert un flagship à l’intersection de la rue de Castiglione et de la rue du Mont Thabor qui comprend un café exploité avec la société de café japonaise % Arabica.

Burke a refusé de préciser la durée du contrat d’Abloh chez Vuitton, bien qu’à en juger par le bruit, le designer n’aura pas à chercher un autre emploi bientôt.

« Il a montré qu’il avait le pouls du monde de la mode, mais il est aussi très axé sur le design. En d’autres termes, il a une vision à très long terme de la beauté et de la conception de la beauté. Le moment est donc venu de faire les choses à un autre niveau au sein de LVMH », a déclaré le dirigeant.

Abloh, qui a collecté l’an dernier 1 million de dollars pour un fonds de bourses d’études pour les étudiants noirs en mode, a déclaré qu’il était déterminé à garder la porte ouverte aux talents divers. “Aujourd’hui marque juste un jour où on me donne une place à la table pour que nous puissions en faire plus, et ne pas être limités par le passé”, a-t-il conclu.

