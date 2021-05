LVMH fixe la date de réouverture du grand magasin La Samaritaine – WWD

PORTES OUVERTES: La Samaritaine a enfin une date de réouverture. Le grand magasin Rive Droite, qui appartient à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, ouvrira ses portes le 19 juin, après une rénovation de 750 millions d’euros.

Le site à usage mixte devait initialement s’incliner en avril 2020, mais l’ouverture a été retardée car la France a mis en place plusieurs fermetures dans le but de freiner la pandémie de coronavirus. Le pays a commencé à lever les restrictions le 19 mai et autorisera les repas à l’intérieur à partir du 9 juin, ce qui signifie que les clients pourront profiter des restaurants à l’intérieur du magasin.

LVMH n’a pas encore fixé de date d’ouverture pour l’hôtel voisin Cheval Blanc, qui sera le premier avant-poste urbain de la chaîne exclusive connue pour des stations balnéaires comme Courchevel et Saint-Barth. Il y aura aussi des bureaux, des HLM et une garderie.

Le renouveau de l’ensemble Samaritaine, trait d’union entre la rive gauche de Paris et le centre commercial Les Halles récemment rénové, s’inscrit dans une période de renouveau urbain au centre de Paris, avec des projets dont la Bourse de Commerce contemporaine de la famille Pinault musée d’art, qui a ouvert ses portes plus tôt ce mois-ci.

Chargé politiquement dès le départ – la fermeture du magasin en 2005 a provoqué la colère des employés et des clients de longue date – le projet a rencontré la résistance des autorités locales à différentes étapes et les plans d’un extérieur moderne en verre ondulé ont suscité de longs débats sur le degré de changement à autoriser dans la ville. centre historique.

Il abritait également des défis techniques, et il y avait souvent des tensions entre les problèmes de sécurité et l’intérêt pour la préservation du bâtiment historique, y compris des ferronneries Art Nouveau élaborées descendant cinq volées d’escaliers et une peinture murale de paon aux teintes dorées au dernier étage.

