LVMH ne voit aucun portefeuille s’éloigner des produits de luxe alors que les marchés rouvrent – WWD

PARIS – Les consommateurs semblent toujours disposés à dépenser sans compter en vêtements et accessoires de luxe, alors même que les marchés rouvrent et que d’autres activités comme les restaurants et les voyages se disputent leurs dollars discrétionnaires, a déclaré lundi LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Le plus grand groupe de luxe au monde, qui possède 75 marques allant du champagne Dom Pérignon aux bijoux Bulgari, a déclaré que sa division de la mode et de la maroquinerie, ou FLG, était à nouveau la vedette au deuxième trimestre, contribuant à alimenter une croissance meilleure que prévu. hausse du chiffre d’affaires global au cours de la période.

Les activités de FLG ont enregistré un chiffre d’affaires de 7,13 milliards d’euros au 30 juin, en hausse organique de 40 % par rapport au même trimestre en 2019, reflétant la résistance des marques phares Louis Vuitton et Dior.

À lui seul, Vuitton devrait représenter plus de la moitié des bénéfices totaux de LVMH en 2021.

Mais les dirigeants ont déclaré que d’autres marques, dont Fendi, Loewe, Celine et Marc Jacobs, ont également gagné des parts de marché et amélioré leurs marges bénéficiaires, alors même que les activités de vente au détail et d’hôtellerie du groupe continuaient de souffrir d’une pénurie de voyages internationaux.

Commentant le risque de “changement de portefeuille”, Jean-Jacques Guiony, directeur financier de LVMH, a déclaré que la société avait observé des tendances en Chine, où la situation s’est normalisée beaucoup plus tôt que sur d’autres marchés.

«Nous n’avons pas vu de ralentissement de la demande ni de passage des renminbis de luxe à d’autres catégories, y compris les expériences. Donc, pour ce que ça vaut, cela nous donne un peu d’espoir que lorsque d’autres expériences, telles que les vacances de week-end, etc., seront disponibles, cela ne se fera pas au détriment des dépenses de luxe », a-t-il déclaré.

La société a connu une croissance soutenue en Asie et aux États-Unis et une reprise progressive en Europe, où la clientèle locale a en partie compensé le manque de visiteurs étrangers.

“Nous n’avons vu aucun signe de changement de modèle dans le comportement des consommateurs chinois et l’entreprise se renforce vraiment dans toutes les catégories, pas seulement la mode et le cuir”, a-t-il déclaré, notant que LVMH ne devenait pas plus dépendant. sur ses clients chinois.

« Malgré le fait que nous fassions de très, très bonnes affaires avec les clients chinois, la part de la clientèle chinoise n’augmente pas, notamment chez Vuitton et Dior. La croissance avec les Chinois est très forte, mais elle est à la mesure de la croissance mondiale des marques », a déclaré Guiony lors d’une conférence téléphonique avec des analystes.

Présentant ses résultats du premier semestre après la clôture du marché, LVMH a dégagé un bénéfice net de 5,29 milliards d’euros au premier semestre, en hausse de 62% par rapport à la même période en 2019, et 10 fois le niveau enregistré l’an dernier au plus fort de la pandémie de coronavirus.

Le résultat opérationnel courant s’élève à 7,63 milliards d’euros, soit une augmentation de 44% par rapport à la même période en 2019, la mode et la maroquinerie représentant 5,66 milliards d’euros, en hausse de 74%.

Porté par la meilleure rentabilité de ses marques de mode, LVMH est prêt à réinvestir au second semestre 2021 après une année de réduction drastique des coûts destinée à atténuer l’impact du confinement lié au COVID-19.

“Découvrir les bonnes stratégies de marketing et développer de véritables stratégies de distribution est essentiel, et 2020 et la pandémie, espérons-le, n’étaient qu’une pause”, a déclaré Guiony. « Le niveau de croissance actuel que nous connaissons permet une augmentation significative des coûts sans impact majeur sur les marges. »

Et s’il a réitéré que LVMH n’était pas prêt à faire une autre acquisition majeure, après avoir finalisé son achat de 15,8 milliards de dollars de Tiffany & Co. en janvier, il adoptera une approche “opportuniste” pour les petits investissements – comme en témoigne l’effervescence de l’activité au cours de la derniers mois.

Depuis avril, le groupe a augmenté sa participation dans Tod’s Group à 10 pour cent ; pris le contrôle total d’Emilio Pucci ; a acquis une participation minoritaire dans la nouvelle maison indépendante homonyme de Phoebe Philo et a augmenté sa participation dans la marque de streetwear de luxe Off-White de Virgil Abloh à 60%.

L’accord avec Abloh donne également au designer une marge de manœuvre pour lancer des marques et sceller des partenariats dans l’ensemble des activités du conglomérat de luxe.

Au-delà de la division de la mode, le détaillant de produits de beauté Sephora a annoncé la semaine dernière qu’il rachetait le détaillant de produits de beauté en ligne britannique Feelunique, tandis que la division des vins et spiritueux de Moët Hennessy s’est récemment associée à Campari pour lancer une coentreprise de commerce électronique afin de vendre des vins et spiritueux haut de gamme à travers l’Europe. .

Guiony a clairement indiqué que la priorité de LVMH était d’assurer la présence continue d’Abloh à la tête de l’activité masculine chez Vuitton, où depuis 2018, il a inauguré une nouvelle définition inclusive du luxe, et a récemment dévoilé une ligne de baskets co-conçues avec Nike.

“Au fil des ans, il nous a aidé à définir un style très précis et convaincant chez Vuitton, et je pense que le business des hommes Vuitton, avant lui et avec lui, est très différent et bien meilleur aujourd’hui”, a déclaré Guiony.

“Nous avons pu expérimenter, notamment chez Vuitton, les immenses talents de Virgil, et s’il y a des collaborations qui pourraient générer une valorisation de marque, ou de beaux produits, ou quoi que ce soit avec lui, nous l’envisagerions évidemment en ce moment”, a-t-il déclaré. ajoutée.

Le groupe a détaillé certaines des initiatives qu’il a prévues dans ses divisions au second semestre. Dior prépare la réouverture de son siège historique de l’avenue Montaigne à Paris dans un format innovant qui comprendra un restaurant, tandis que Tiffany lancera une nouvelle collection de bijoux en or.

Sephora devrait ouvrir 200 emplacements aux États-Unis cet automne dans le cadre de son partenariat avec Kohl’s Corp., tandis que l’entreprise de vente au détail de voyages DFS prépare des ouvertures en 2022 à Brisbane, en Australie, et à Queenstown, en Nouvelle-Zélande. Guerlain se prépare à un lancement majeur en parfumerie haut de gamme et Fenty Beauty introduira de nouvelles poudres.

Bernard Arnault, président-directeur général de LVMH, a déclaré que l’un des faits marquants du premier semestre était la réouverture du grand magasin La Samaritaine à Paris, pour laquelle il a été rejoint par le président français Emmanuel Macron.

« Dans le contexte actuel, alors que nous sortons de la crise sanitaire et assistons à une reprise de l’économie mondiale, je pense que LVMH est en excellente position pour continuer à croître et renforcer encore notre avance sur le marché mondial du luxe en 2021 », a-t-il déclaré. dit dans un communiqué.

Les ventes du groupe ont augmenté de 89 % en glissement annuel à 14,7 milliards d’euros au deuxième trimestre, après un bond de 32 % au premier trimestre. En termes organiques, les ventes ont augmenté de 84%, dépassant les prévisions du consensus Bloomberg pour une augmentation de 72%.

Par rapport à 2019, les ventes du groupe ont augmenté de 14% à périmètre constant au cours du trimestre. Les ventes de vins et spiritueux ont augmenté de 7 pour cent, tandis que les montres et les bijoux ont affiché une augmentation de 9 pour cent. Les parfums et les cosmétiques ont baissé de 1% et la vente au détail sélective de 19%.

Guiony a déclaré que DFS et l’opérateur de voyages de luxe Belmond auraient du mal à atteindre le seuil de rentabilité. « La saison risque d’être trop courte. Nous voyons une concentration de bonnes affaires seulement quelques jours par semaine, et quelques semaines par mois, ou quelques mois par an, en gros, donc ce n’est probablement pas suffisant pour absorber toute la base de coûts », a-t-il déclaré. mentionné.

Cela signifie que pour l’instant, des articles comme le sac à main Capucines de Vuitton et la capsule estivale Dioriviera de Dior continueront de propulser le groupe alors qu’il ramène le secteur du luxe à la reprise.

