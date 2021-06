LVMH prend le contrôle total de la maison de couture italienne Emilio Pucci – WWD

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a déclaré vendredi qu’il détenait désormais 100% de la maison de couture florentine Emilio Pucci, après avoir racheté les 33% du capital toujours détenu par la famille fondatrice.

Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Parallèlement à la transaction, Laudomia Pucci quittera son poste de vice-présidente et directrice de l’image après plus de 20 ans à ce poste.

Elle se consacrera aux archives et à la promotion de l’héritage de son défunt père, Emilio Pucci, qui a fondé la marque en 1947, en concevant initialement des vêtements de ski en jersey.

“Je tiens à remercier la famille Pucci, et Laudomia en particulier, pour leur amitié et leur collaboration au fil des ans”, a déclaré Toni Belloni, directeur général du groupe LVMH, dans un communiqué. « Laudomia a été un précieux gardien de la marque, apportant perspicacité, passion et énergie aux équipes. Nous sommes impatients de soutenir son travail sur les archives et le patrimoine à l’avenir.

« J’ai commencé en 1985, donc je suis dans cette entreprise depuis 36 ans, en perpétuant l’héritage de mon père, et avec LVMH, nous avons eu une carrière de 21 ans. Ce fut une belle expérience et je suis heureuse d’avoir consolidé l’entreprise et de lui avoir donné un avenir », a-t-elle déclaré à WWD vendredi. “Ça a été fantastique, un long, long trajet, mais maintenant je veux me concentrer sur la partie la plus culturelle et historique de la marque Emilio Pucci.”

LVMH a pris une participation de 67% dans Emilio Pucci SRL en 2000 au milieu d’une vague d’acquisitions de luxe en Europe. À l’époque, la société italienne réalisait des ventes annuelles d’environ 10,5 millions de dollars.

Considéré comme l’un des pionniers de la mode italienne dans l’équipement de la jet-set, les motifs graphiques et colorés d’Emilio Pucci sur jersey de soie sont rapidement devenus la signature de la maison et sont à l’origine dérivés de la Renaissance et de l’art italien local.

LVMH a déclaré récemment que Pucci reviendrait à ses racines en tant que marque axée sur les stations balnéaires après avoir expérimenté une gamme de configurations créatives.

La marque a récemment emprunté la voie des créateurs invités en invitant pour une saison la Française Christelle Kocher et le Japonais Tomo Koizumi. Plus tôt ce mois-ci, Pucci a dévoilé une collaboration Supreme qui a éclaboussé ses imprimés audacieux sur des coupe-vent, des pantalons de survêtement, des sweats à capuche et des chemises de camp.

Il y a eu une variété de designers Pucci permanents au fil des ans, dont Julio Espada, Christian Lacroix, Matthew Williamson, Peter Dundas et Massimo Giorgetti de MSGM, ainsi que des configurations de studio.

Alors que les boutiques de New York, Milan et Paris ont récemment été fermées, il est entendu que les ventes dans les boutiques Pucci des stations balnéaires ont explosé. Il s’agit notamment de Saint-Tropez en France, Palm Beach et Miami aux États-Unis, et Portofino et Capri en Italie. La marque est également populaire en Russie et au Moyen-Orient, où elle possède des boutiques à Dubaï et à Doha, au Qatar.

Voir également:

Tous les articles de la collection capsule Supreme/Emilio Pucci

EXCLUSIF : Emilio Pucci va redémarrer en tant que marque axée sur le complexe