LVMH va travailler avec la start-up Weturn pour recycler le tissu – WWD

PARIS – LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a noué un partenariat avec l’entreprise de recyclage de tissus Weturn, dans le but de proposer à ses étiquettes un système de remise des tissus de marque non utilisés pour les transformer en bobines de fil.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du programme environnemental Life 360 ​​du groupe de luxe, a noté Hélène Valade, directrice du groupe développement environnemental chez LVMH dans un communiqué. Le dirigeant a cité le rôle de la plateforme Nona Source, start-up issue du programme d’incubation du groupe, dans la mise à disposition des tissus de luxe inutilisés aux marques du groupe, ainsi que la société de collecte des déchets Cedre, qui aide LVMH à décomposer les invendus, comme d’autres exemples de partenariats dans le domaine de l’environnement.

« Notre ambition est de contribuer au renouveau de l’industrie textile européenne en démontrant que la valeur d’un produit réside dans ses matières premières », précise Sophie Pignères, fondatrice de Wereturn.

L’entreprise, créée en 2020, a créé un réseau de recyclage des tissus, mettant en relation fabricants de textile et maisons de couture.

Dans le cadre de son programme environnemental, LVMH a déclaré vouloir prolonger la durée de vie de ses produits grâce à des services de réparation et, à plus long terme, proposer des produits avec une empreinte environnementale minimale.

LVMH prévoit de développer des services pour ses clients comme la réparation et le polissage, ainsi que l’upcycling et le recyclage de matériaux précieux comme le cuir et la fourrure.

