Lydia Jacoby de l’Alaska choque avec l’or olympique de natation

TOKYO – L’Alaska, de tous les endroits, a un champion olympique à la piscine.

Lydia Jacoby, 17 ans, a offert aux États-Unis une victoire au 100 mètres brasse féminin, renversant mardi sa coéquipière et championne en titre Lilly King.

Jacoby a été le premier nageur de l’État arctique à faire partie de l’équipe olympique américaine de natation.

Maintenant, elle retourne à Seward, en Alaska — population : 2 773 — avec une médaille d’or, se ralliant pour gagner en 1 minute, 4,95 secondes.

La Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker a remporté la médaille d’argent en 1:05,22, tandis que King a offert une autre médaille aux Américaines en remportant le bronze en 1:05,54.

Lydia Jacoby, des États-Unis, réagit après avoir remporté la finale du 100 mètres brasse féminin aux Jeux olympiques d’été de 2020, le mardi 27 juillet 2021, à Tokyo, au Japon. (Photo AP/Petr David Josek)

La superbe victoire de Jacoby a sauvé ce qui avait été une matinée décevante pour l’équipe américaine. Les États-Unis n’avaient réussi qu’une paire de médailles de bronze avant que le lycéen ne passe.

Jacoby n’était que troisième au virage, derrière Schoenmaker et King. Mais, la tête sortant furieusement de l’eau, l’adolescente a dépassé King et a glissé devant la Sud-Africaine lors des deux derniers coups pour toucher en premier.

En regardant le tableau de bord avec un peu d’incrédulité, l’énormité de son accomplissement a finalement frappé lorsque Schoenmaker a atteint la corde de la piste pour un câlin. Puis ce fut King bondissant de deux couloirs pour féliciter la nouvelle reine américaine de la brasse.

“Je courais définitivement pour une médaille. Je savais que je l’avais en moi”, a déclaré Jacoby. “Je ne m’attendais pas vraiment à une médaille d’or, alors quand j’ai levé les yeux et vu le tableau de bord, c’était fou.”

Sa coéquipière, King, qui s’est fait connaître grâce à ses prouesses en natation et ses opinions franches sur le dopage dans le sport, s’est contentée de la médaille de bronze.

“Je suis tellement excité pour Lydia”, a déclaré King. “J’aime voir l’avenir de la brasse américaine se présenter comme ça et avoir quelqu’un pour s’en occuper en tête-à-tête dans le pays. Je savais vraiment qu’elle était une menace et j’ai vu beaucoup de moi dans son effort.”

Lydia Jacoby des États-Unis salue après avoir remporté la finale du 100 mètres brasse aux Jeux olympiques d’été de 2020, le mardi 27 juillet 2021, à Tokyo, au Japon. (Photo AP/Matthias Schrader)

Du côté des hommes, l’équipe américaine a perdu une course de dos aux Jeux olympiques pour la première fois depuis 1992.

La Russie a balayé les deux premières places au 100 mètres, mardi, avec Evgeny Rylov remportant la médaille d’or en 51,98 et son coéquipier Kliment Kolesnikov remportant la médaille d’argent en 52,00.

Le champion olympique en titre Ryan Murphy s’est contenté de la médaille de bronze en 52,19.

Il s’agissait de la première défaite au dos des hommes américains aux Jeux olympiques depuis les Jeux de Barcelone. Ils ont remporté 12 médailles d’or consécutives aux six derniers Jeux olympiques, y compris le balayage de Murphy aux 100 et 200 aux Jeux olympiques de Rio 2016.

“Gagner une médaille d’or olympique signifie que vous êtes le meilleur au monde”, a déclaré Murphy. “Être troisième au monde n’est pas en reste.”

Avec la Russie, c’était le bonjour pour l’Australie et la Grande-Bretagne.

La détentrice du record du monde Kaylee McKeown a donné aux Australiennes une autre médaille d’or avec une victoire au 100 dos féminin, établissant un record olympique.

Son temps gagnant de 57,47 était juste à côté de la marque mondiale qu’elle avait établie cette année de 57,45. L’argent est allé à la Canadienne Kylie Masse en 57,72, tandis que l’ancien détenteur du record du monde Regan Smith, des États-Unis, a décroché le bronze en 58,05.

Avant ces Jeux olympiques, l’Australie n’avait pas remporté de titre individuel féminin depuis 2008. Elle en a déjà remporté deux à Tokyo, la médaille d’or de McKeown venant après la victoire d’Ariarne Titmus lundi au 400 libre.

“Mes jambes me faisaient définitivement mal avec les 20 derniers matchs à jouer”, a déclaré McKeown. “Je suis sûr que cela aurait été assez visible à la télévision. Mais vous savez que je me suis entraîné pour cela et je savais que j’avais un très bon backend et une très bonne chance de monter sur le podium.”

La Grande-Bretagne a obtenu un doublé au 200 m libre masculin. Tom Dean a remporté l’or en 1 minute 44,22 secondes, tandis que son coéquipier Duncan Scott a remporté l’argent en 1:44,26. Le bronze est allé au Brésilien Fernando Scheffer en 1:44,66.

La victoire de Dean était encore plus remarquable étant donné qu’il a été frappé à deux reprises par COVID-19 pendant la préparation des jeux.

“C’était assez difficile”, a-t-il déclaré. “C’était difficile d’avoir beaucoup de temps hors de l’eau. Et évidemment, cela nécessite une accumulation lente en raison de la nature de la maladie. C’est donc difficile et ce fut une course très cahoteuse cette saison.”

L’Américain Kieran Smith s’est contenté d’une sixième place après avoir décroché une médaille de bronze au 400 libre.

Le champion en titre du 200 libre Sun Yang a été banni des Jeux olympiques de Tokyo pour violation de dopage. Il purge une suspension de plus de quatre ans, même s’il pourrait être éligible pour revenir aux Jeux de Paris 2024.

Titmus et Katie Ledecky se sont tous deux qualifiés pour la finale de mercredi du 200 mètres nage libre, préparant une autre confrontation après leur course palpitante au 400 libre.

Titmus a été le meilleur qualifié dans les demi-finales du 200 en 1:54,82, tandis que Ledecky – le champion olympique en titre – a atteint le troisième meilleur temps en 1:55,34. L’Aussie Terminator cherchera sa deuxième médaille d’or consécutive après s’être ralliée pour battre Ledecky au 400 libre.

Ledecky a eu une journée relativement facile par rapport à lundi, lorsqu’elle a couru trois fois pour un total de 2 100 mètres.

“J’étais encore un peu fatigué les 15 derniers”, a déclaré Ledecky, “mais j’avais l’impression d’avoir un bon contrôle de la chaleur.”

Elle aura une autre grosse matinée mercredi, lorsqu’elle participera aux finales du 200 libre et du 1500 libre – ses épreuves les plus courtes et les plus longues – à environ une heure d’intervalle.

“Ce sera un bon défi”, a déclaré Ledecky. “C’était amusant de s’entraîner pour les deux.