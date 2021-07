Lydia Jacoby étourdit Lilly King, championne du monde de natation

in

Lydia Jacoby est la première nageuse de l’Alaska à participer aux Jeux olympiques, et la jeune femme de 17 ans a choqué le 100 mètres brasse féminin mardi matin à Tokyo (lundi soir aux États-Unis) en remportant l’or devant la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker et sa compatriote américaine. et détentrice du record du monde Lilly King.

Après les 50 premiers mètres, Schoenmaker et King avaient le contrôle de la course et étaient à 1-2 dans le virage, alors que King traînait de 0,30 seconde. Mais Jacoby était juste là avec eux en troisième et derrière Schoenmaker par seulement 0,33 seconde.

Même à la barre des 75 mètres, il semblait que Schoenmaker et King se battraient pour l’or et l’argent. Et puis Jacoby a absolument bondi.

Avec de longs mouvements de glisse, Jacoby – qui n’est également que le deuxième natif de l’Alaska à participer aux Jeux d’été dans tous les cas, selon NBC – a devancé Schoenmaker et King dans les 25 derniers et a pris l’avantage dans les derniers mètres pour une finition sauvage . Elle a dépassé Schoenmaker de 0,27 seconde.

Le temps de Jacoby pour la médaille d’or était de 1:04,95, Schoenmaker réalisant 1:05,22 et King – qui a remporté la médaille d’or au 100 brasse aux Jeux olympiques de Rio 2016 – réalisant 1:05,54.

LYDIA JACOBY REMPORTE L’OR ! L’Alaskan de 17 ans l’a FAIT pour @TeamUSA ! #TokyoOlympics x @USASwimming : NBC

💻 : https://t.co/GFrdWbcFoO

: NBC Sports App pic.twitter.com/C4Dj6oThCE – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 27 juillet 2021

C’est de cela qu’il s’agit.@TeamUSA x #TokyoOlympics pic.twitter.com/zhK78p78ho – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 27 juillet 2021

Après la course, lorsque NBC a demandé à Jacoby comment elle avait remporté la victoire, elle a déclaré :

“Je ne sais pas, je me suis vraiment étiré hier alors j’essayais juste de me sentir bien, de me sentir en bonne santé avant de commencer.”

Alors que les médaillés d’or et de bronze étaient interviewés par NBC, King a félicité sa coéquipière et a déclaré: “Cette enfant a eu la natation de sa vie.”

“Nous aimons garder cette médaille d’or dans la famille américaine, alors cette enfant vient de nager de sa vie et je suis si fière d’être sa coéquipière.” Lydia Jacoby et @_king_lil réagissent à leurs médailles d’or et de bronze au 100 m brasse féminin. #TokyoOlympics pic.twitter.com/wIEXtFLkMq – #TokyoOlympics (@NBCOlympics) 27 juillet 2021

Les nombreux fans de Jacoby en Alaska ont également eu une réaction délicieusement inestimable à sa nage pour la médaille d’or.