Lydia Ko et Ciganda à égalité en tête en Arabie saoudite

L’Espagnole Carlota Ciganda et la Néo-Zélandaise Lydia Ko sont à égalité en tête à l’issue de la première journée de l’Aramco Saudi Ladies International of golf.

Après un retard au premier tour en raison du brouillard matinal, la compétition a commencé une heure plus tard que prévu au Royal Greens Golf & Country Club.

Et c’est Ko, la numéro 7 mondiale, qui a débuté sa manche au dixième tee, qui a profité des conditions de la matinée avec six birdies et un bogey pour une manche de 67 (-5) pour réaliser le meilleur score.

« C’était une combinaison d’avoir de la chance quand je n’avais pas bien fait les choses. Mes fers étaient vraiment bons, j’ai donc eu beaucoup d’occasions et j’ai fait de bons putts. J’espère que je peaufinerai mes coups de départ demain », a déclaré le double vainqueur du Major.

« Je suis presque sûr qu’il y aura beaucoup de vent demain et au moins il fera un peu plus frais pour être dehors. Je pense que je dois juste être agressif. »

Lire aussi

Parmi les groupes de l’après-midi, c’est Ciganda, triple vainqueur de la Solheim Cup, qui s’est hissé en tête du classement.

L’Espagnole a connu un départ spectaculaire avec six birdies et un bogey sur ses neuf premiers trous pour faire demi-tour à 31.

Avec le vent soufflant à travers ses neuf derniers trous, Ciganda a laissé tomber un tir à 17 mais a immédiatement récupéré avec un dernier birdie à 18 pour terminer également à cinq sous la normale.

« J’ai très bien commencé avec deux birdies sur les deux premiers trous, un bogey sur le troisième, mais j’ai ensuite réussi de très bons coups sur les cinq et six », a déclaré le double vainqueur du circuit de la LPGA. « J’ai joué très solidement et j’apprécie beaucoup le parcours, j’étais cinq sous la normale dans les neuf premiers avec six birdies ; Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai fait ça, donc ça m’a fait très plaisir. »

« Les neuf derniers étaient plus venteux, mais j’ai réussi à obtenir quelques chances de birdie à 13, 14 et 15, puis j’ai réussi à birdie le dernier, ce qui est toujours bon », a déclaré Ciganda.

Trois joueuses se partagent la troisième place provisoire, dont le duo suédois Johanna Gustavsson et Linnea Strom, qui a signé des rondes de 68 (-4).