Lydia Valentin aux Jeux de Tokyo : horaires, TV et où regarder l’haltérophilie en direct aujourd’hui

Si on parle de Lydie Valentin, on parle d’un mythe de l’haltérophilie espagnole et internationale. Avec trois matchs derrière elle, dont quatre avec ceux-ci, Lydia a été l’une des athlètes nationales les plus titrées de la compétition avec deux médailles d’or mondiales et une d’argent, deux d’or européennes et une d’argent et une d’or olympique, une d’argent et de bronze. Le ponferradina a la possibilité de dire au revoir à la compétition avec une quatrième médaille, la touche finale parfaite pour une course réussie.

Haltérophilie aux Jeux

L’haltérophilie est un sport olympique depuis Athènes 1896, où tous les haltérophiles ont participé aux mêmes épreuves, quel que soit leur poids corporel. Les athlètes ont été regroupés par poids pour la première fois à Anvers en 1920, et les techniques de levage, d’arraché et de deux temps ont été standardisées à Montréal en 1976. De son côté, la catégorie féminine a été incluse pour la première fois aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. .

Tokyo 2020

Pour cette édition des Jeux Olympiques, Lydia passera de la catégorie des -75 kg à la catégorie des -87 kg, une catégorie plus élevée qui impliquera une plus grande difficulté à remporter une médaille car elle a besoin de plus de kilos.

L’élévateur léonais Elle arrivera à Tokyo en troisième position du classement, après la Chinoise Zhouyu Wang et l’Américaine Mattie Rogers, l’une des plus fortes rivales du groupe A dans la catégorie des -87 kg.

Ci-dessous se trouvent les horaires des différentes finales d’haltérophilie à jouer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 :

Programme jour 2 d’août : demi-finale et finale d’Haltérophilie, catégorie -87kg, Tokyo 2020

Jour

Test

Temps



Espagne

LES USAGES

Mexique

Argentine

le Chili

La Colombie

Pérou

2 août Femmes 87 kg demi-finale

11h50

04 : 50h 22 : 50h * 21 : 50h * 23 : 50h * 22 : 50h * 21 : 50h * 22 : 50h * 2 Août Finale Féminine 87 kg

15h50

08 : 50h 02 : 50h 01 : 50h 03 : 50h 02 : 50h 01 : 50h 02 : 50h

(*heure prévue de la veille en raison du décalage horaire)

Où regarder l’haltérophilie des Jeux de Tokyo en direct ?

Dans Espagne: RTVE et EurosportEn Argentine: TyC Sports et télévision publique le Chili: TVNEn La Colombie: Caracol TVEn États Unis: NBCEn Mexique: Televisa et TV AztecaEn Pérou: VTT