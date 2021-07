Lydia Valentin dirige l’équipe espagnole d’haltérophilie pour Tokyo

06/07/2021 à 20:28 CEST

.

La Fédération Internationale d’Haltérophilie (IWF) a publié mardi la liste définitive des haltérophiles qualifiés pour les Jeux Olympiques de Tokyo, où Lydia Valentin, triple médaillée olympique, dirigera la représentation espagnole.Valentin, 36 ans, dirige la représentation espagnole d’haltérophilie composée de David Sanchez (jusqu’à 73kg), Andrés Mata (jusqu’à 81 kg) et Marcos Ruiz, qui concourra dans la catégorie des plus de 109 kilos.

L’équipe espagnole d’haltérophilie tentera de vaincre à Tokyo les trois médailles qu’elle a détenues jusqu’à présent aux Jeux Olympiques (une d’or, une d’argent et une de bronze).

Tous ces métaux obtenus ont été ajoutés par un Lydie Valentin qui espère remporter les quatre médailles olympiques. De plus, leur souhait est de pouvoir les rejoindre en compétition et non après plusieurs années et en raison de cas de dopage chez leurs adversaires.