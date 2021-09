Lydia Valentin, “motivée et excitée” d’être à Paris 2024

in

27/09/2021 à 20:23 CEST

.

L’haltérophile Lydia Valentín a déclaré lundi qu’elle se sentait “motivée et excitée” d'”être aux Jeux olympiques de Paris 2024″ parce que “C’est un cycle plus court que d’habitude”, et a montré sa confiance en arrivant dans les meilleures conditions, une fois remis de la blessure à la hanche qui l’a contraint à l’abandon à Tokyo.

L’athlète de Berciana a reconnu qu’elle avait quitté les derniers Jeux Olympiques “avec un goût amer”, alors qu’il concourait dans une catégorie qui n’était pas la sienne et, finalement, qu’il devait partir en raison d’une douleur à la hanche.

Valentín a déclaré que ce mardi, ils lui donneraient les résultats des tests qu’il a subis pour connaître l’étendue de la blessure et décider s’il doit passer par la salle d’opération pour résoudre le problème, mais, malgré cela, il maintient “l’envie de continuer et de revenir comme toujours”.

Lydia Valentín a fait ces déclarations après avoir reçu le prix Victoria, l’un des cinq prix inclus dans les prix Nova, créés l’année dernière par la Junta de Castilla y León pour promouvoir et diffuser les trajectoires, les activités et les mérites qui contribuent à la promotion de la vraie et l’égalité effective dans le domaine du sport.

La cérémonie de remise de ces prix, qui comportent une dotation économique de 4 000 euros pour chaque personne ou entité récompensée dans chaque catégorie, s’est déroulée dans l’église du monastère de Nuestra Señora de Prado à Valladolid, siège du ministère de la Culture et Tourisme.