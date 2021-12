Lydium annonce la deuxième phase de l’ICO de son token LYD, une proposition qui relie le secteur agricole au sein de l’espace DeFi

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Ci-dessous, l’équipe Lydium propose plus de détails sur la deuxième phase de la pré-vente de son token (ICO), dans laquelle seulement 500 millions de LYD seront disponibles.

Lydium continue d’étendre son réseau financier en ajoutant chaque jour de nouveaux contacts et accords avec des coopératives agricoles. Le projet, dont les ventes lors de l’ICO révèlent une demande existante, se veut être un écosystème unique qui fera entrer l’ensemble du secteur agricole dans la nouvelle économie numérique.

L’agriculture est un rouage crucial dans la machinerie des opérations quotidiennes mondiales. Il a un impact significatif selon les experts, car il fournit des matières premières et étend des capitaux à d’autres secteurs. De plus, les travailleurs agricoles représentent environ 40 % de l’emploi dans le monde, mais ils bénéficient rarement des systèmes bancaires traditionnels. Tout cela peut changer avec l’aide de Lydium, un écosystème bancaire et financier numérique basé sur Blockchain.

La monnaie LYD sera utilisée très prochainement dans le secteur agricole

Un avantage immédiat de Lydium est que toutes les transactions sur son réseau financier sont gratuites et rapides. Dans le monde agricole, il n’y a pas de temps à perdre à attendre que les paiements soient effectués ou réglés.

Par conséquent, la liquidité est essentielle et l’approche d’évolutivité/d’efficacité de Lydium garantit que les transactions sont aussi fluides que possible. De plus, le réseau est accessible à tous dans le secteur agricole, facilitant les accords de coopération mondiaux.

Les utilisateurs peuvent gérer leurs actifs et leurs transactions via le portefeuille Lydium, en ayant accès à des services bancaires plus avancés, notamment des prêts et des opportunités de collecte de fonds. De plus, ce produit est une application mobile qui élimine le besoin d’acheter du matériel supplémentaire, afin que les travailleurs agricoles du monde entier puissent utiliser leurs appareils intelligents pour faire partie de ce réseau financier mondial.

Lydium est un projet crucial dans l’économie agricole, car c’est la première entreprise à étendre les services financiers décentralisés (DeFi) aux travailleurs agricoles. Cet accès s’articule autour de LYD Coin, la crypto-monnaie native de l’écosystème Lydium.

Vous pouvez acquérir LYD Coin pendant l’ICO en cours.

Lydium ICO disponible

Les investisseurs intéressés par le projet Lydium peuvent participer à l’ICO (campagne de pré-vente) en transférant Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), TRON (TRX), Dash (DASH) et Cardano (ADA) via de Lydium.org, envoyer des fonds depuis votre portefeuille ou depuis un échange (Binance, Huobi, Coinbase et autres) où vous disposez des fonds respectifs.

Le LYD Coin ICO est dans la deuxième phase, où 500 millions de LYD sont disponibles à la vente à 0,012 $ l’unité, avec un bonus de 15 %. Notez qu’en trois semaines, l’équipe a terminé la première étape de l’ICO pour 500 millions de jetons supplémentaires.

Il y aura également un troisième et un quatrième tours supplémentaires pour amener plus de personnes à LYD Coin. Cependant, le prix d’achat de LYD doublera à chaque fois, bien que les jetons soient susceptibles de s’épuiser très rapidement à mesure que l’intérêt pour la crypto-monnaie augmente.

