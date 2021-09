Lyft et Uber couvriront les frais juridiques des conducteurs poursuivis en vertu de la loi anti-avortement du Texas

Lyft et Uber s’engagent à payer les frais juridiques pour tout conducteur sur leurs plateformes respectives qui est poursuivi en vertu de la loi anti-avortement controversée du Texas.

La nouvelle loi, qui a été signée cette semaine par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, interdit l’avortement des fœtus après six semaines (ce qui est avant même que de nombreuses femmes sachent qu’elles sont enceintes) et n’offre aucune exception pour le viol ou l’inceste. La loi autorise également les citoyens privés à travers le pays à poursuivre quiconque pour “aide et encouragement” à un avortement après six semaines, y compris les cliniques, toute personne qui paie pour l’avortement, ou même les personnes qui conduisent quelqu’un à la procédure.

“Il s’agit d’une attaque contre l’accès des femmes aux soins de santé et contre leur droit de choisir”, a tweeté le cofondateur et PDG de Lyft, Logan Green, vendredi après-midi. Green a déclaré que Lyft crée un «fonds de défense juridique des conducteurs» pour couvrir 100% des frais juridiques si les conducteurs de sa plate-forme sont poursuivis en vertu de la nouvelle loi. Il a déclaré que Lyft faisait également un don d’un million de dollars à Planned Parenthood pour “s’assurer que le transport n’est jamais un obstacle à l’accès aux soins de santé”.

Peu de temps après, le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, a annoncé dans un tweet que son entreprise emboîterait le pas. “[D]les rivières ne devraient pas être mises en danger pour amener les gens là où ils veulent aller », a-t-il écrit. Uber « couvrira les frais juridiques de la même manière », a-t-il déclaré, citant le tweet de Green. « Merci pour la poussée. »

Les annonces d’Uber et de Lyft sont intervenues après que Bumble and Match Group (qui possède Tinder) a annoncé la création d’un fonds de secours pour les femmes cherchant à avorter. Le PDG de Match Group, Shar Dubey, a déclaré dans une note interne obtenue par . que la société « ne prend généralement pas de position politique à moins que cela ne soit pertinent pour notre entreprise. Mais dans ce cas, personnellement, en tant que femme au Texas, je ne pouvais pas garder le silence. » Les deux sociétés ont leur siège au Texas.

La pression s’est intensifiée sur les entreprises qui font des affaires au Texas pour qu’elles agissent en fin de semaine après que la majorité conservatrice de la Cour suprême (moins le juge en chef John Roberts) a refusé d’intervenir et de mettre fin à la loi restrictive. Mais jusqu’à présent, les entreprises n’ont annoncé que des mesures réactives comme des fonds de défense, malgré les appels à déplacer leurs activités ailleurs.

Il est également possible que la loi suscite une explosion de demandes d’informations auprès d’entreprises technologiques sur des utilisateurs qui auraient pu aider quelqu’un à se faire avorter, a déclaré cette semaine à Protocol Evan Greer, directeur du groupe de défense des droits numériques Fight for the Future.