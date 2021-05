LYFT Stock vous emmènera là où la croissance économique commence à décoller

Lyft, Inc. (NASDAQ:LYFT) est probablement à un point d’inflexion. L’action LYFT est sur le point d’augmenter, et en tant que telle, elle semble être d’un bon rapport qualité-prix ici. Les gens commencent à se déplacer et à voyager davantage à mesure que la croissance économique augmente.

Source: TY Lim / Shutterstock.com

La direction de Lyft l’a dit dans sa publication des résultats du 4 mai pour le premier trimestre: «Nous avons eu un premier trimestre exceptionnellement solide alors que de plus en plus de personnes ont recommencé à bouger.»

Leurs revenus ont augmenté de 7% d’un trimestre à l’autre. De plus, ses pertes d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) se sont améliorées. Je ne regarde même plus le bénéfice net de ces types d’entreprises, car elles sont si pleines de charges non monétaires.

Perspectives révisées

Mais plus important encore, Lyft a de bonnes perspectives pour ses activités, le directeur financier Brian Roberts déclarant: «Nos résultats ont largement dépassé nos perspectives, grâce à une demande élevée dans notre réseau.»

De plus, ils s’attendent à ce que les revenus du T2 soient de 100% à 106% plus élevés que l’an dernier et de 12% à 15% de plus que les revenus du T1, sur la base des déclarations faites lors de la conférence téléphonique.

Il s’agit d’une augmentation substantielle de son activité. Je soupçonne que les analystes sont en train de refaire leurs perspectives pour l’entreprise en conséquence.

Par exemple, selon Seeking Alpha, les analystes s’attendent maintenant à voir des bénéfices en 2022. La prévision moyenne est de 63 cents de bénéfice par action (BPA) pour l’année se terminant en décembre 2022.

En plus de cela, la société prévoit que ses pertes de BAIIA ajusté chuteront considérablement. Ils passeront de 73 millions de dollars au premier trimestre (ce qui était mieux que prévu) à seulement 35 millions de dollars à 45 millions de dollars. De plus, cela comprend 25 millions de dollars de dépenses de son véhicule autonome (AV) qu’il vend à la société Toyota’s Woven Plant. Ainsi, les pertes «réelles» ou ajustées du BAIIA au prochain trimestre seront proches du seuil de rentabilité, soit de 10 à 20 millions de dollars.

Cela rapproche beaucoup l’entreprise de l’adj. Bénéfices d’EBITDA qu’avant. Je peux voir une situation où la direction peut commencer à projeter des opérations rentables au moment où elle annonce ses résultats du T2.

En fait, la direction impliquait cela. Roberts a déclaré: «… nous sommes fermement convaincus de notre capacité à atteindre la rentabilité de l’EBITDA ajusté au troisième trimestre.»

Que faire avec LYFT Stock

En conséquence, les analystes commencent maintenant à se réchauffer vers Lyft. Seeking Alpha rapporte que le prix cible moyen de Wall Street parmi 39 analystes est de 69,20 $. Cela représente un gain potentiel de 34% par rapport au prix du 18 mai de 51,51 $. Leur rapport indique également que 18 de ces 39 analystes (46%) sont très haussiers sur le titre.

Yahoo! Le financement indique également que l’objectif de prix moyen est de 69,35 $. Récemment, Daiwa Capital a amélioré sa recommandation de Neutre à Surperformer sur l’action LYFT.

À ce jour, l’action LYFT est en hausse de 6,21% depuis le début de l’année. Il est passé de 67,42 $ le 15 mars à 63,40 $ le 28 avril. Par conséquent, je soupçonne qu’il est probablement à un point d’inflexion.

Jusqu’où peut-il aller? Les analystes s’attendent à ce que la rentabilité monte en flèche d’ici 2023 et 2024. Les estimations du BPA sont de 1,82 $ pour 2023 et de 2,71 $ pour 2024. À 35 fois le BPA de 2024, l’action pourrait atteindre 95,20 $.

Il s’agit d’un gain de 84,8% sur deux ans (les investisseurs attendent un an en avant). L’investisseur peut s’attendre à gagner 35,9% par an sur une base composée. C’est un très bon rendement pour la plupart des investisseurs.

En conséquence, les investisseurs à contre-courant et de valeur regardent probablement l’action LYFT maintenant, car elle semble avoir une bonne valeur ici. À mesure que la croissance augmentera, Lyft gagnera plus d’argent. Cherchez à gagner au moins 36% par an avec les actions Lyft chaque année au cours des deux prochaines années.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.