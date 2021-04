LYL Stock: La grande spéculation de la crypto envoi de la victoire du dragon à la hausse

Sans communiqués de presse ni nouvelles de fond Victoire du dragon (NASDAQ:LYL), il peut être difficile d’imaginer pourquoi l’entreprise se rallie aujourd’hui. L’action LYL a augmenté de 25% et le volume des transactions est très élevé. Avec un volume moyen de 1,1 million d’actions, pourquoi le stock se négocie-t-il aujourd’hui à un volume de 40 millions? Eh bien, il semble qu’une nouvelle spéculation sur l’entreprise suscite l’intérêt des investisseurs.

Source: Shutterstock

Dragon Victory est une entreprise chinoise qui propose une plateforme de financement participatif basée sur des récompenses. Les entreprises en démarrage peuvent se tourner vers le site pour obtenir un soutien financier participatif hébergé sur le réseau Dragon Victory. La partie la plus intéressante de l’entreprise pour les investisseurs est aujourd’hui dans son autre domaine d’expertise: l’approvisionnement automobile. L’entreprise fournit un service supplémentaire dans lequel elle met en relation les ateliers de réparation automobile avec les fournisseurs de pièces. Bien que cela puisse ne pas sembler super excitant, les investisseurs s’intéressent car le service utilise la blockchain et des contrats intelligents pour effectuer des transactions entre les parties. Cela explique la logique derrière la grande spéculation LYL aujourd’hui.

La connexion de Dragon Victory à la blockchain et aux contrats intelligents mène une vague de spéculations sur Internet sur l’entrée de l’entreprise sur la scène cryptographique. Grâce à cette logique, Twitter est allumé. De nombreux utilisateurs publient des articles sur la spéculation, et le battage médiatique entraîne une cassure massive pour l’action LYL. Bien qu’il ne soit pas clair si Dragon Victory agira sur cette spéculation, nous avons vu d’autres entreprises le faire. Au cours des dernières semaines, une société de service à la clientèle Support.com (NASDAQ:SPRT) a fait des vagues en annonçant sa fusion avec une société minière de crypto.

The Bottom Line sur LYL Stock aujourd’hui

Je ne saurais trop insister sur le fait que de bonnes nouvelles ne déterminent pas le prix de l’action LYL ce matin. Seule la spéculation d’une foule de day traders agressifs est en jeu. Le passage à la cryptographie semble être une étape logique pour une entreprise disposant d’un réseau blockchain existant. Cela pourrait certainement arriver. Mais rien n’est gravé dans la pierre, et jusqu’à ce que nous voyions un communiqué de presse de Dragon Victory indiquant son expansion dans la crypto, cela reste une rumeur.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

