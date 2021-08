Lyn May a fait sensation en annonçant qu’elle allait devenir mère – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Lyn peut est revenu pour donner de quoi parler ce week-end, car sans donner plus d’informations, le starletteL’homme de 68 ans a publié une nouvelle sur son compte Instagram qui a déjà commencé à faire du bruit en raison de son caractère scandaleux.

Et c’est que malgré le fait que beaucoup le considèrent biologiquement impossible, la célèbre danseuse a assuré qu’elle est sur le point de devenir mère à côté de son partenaire, le chanteur Markos DI, qui a 30 ans de moins que l’artiste.

Avec une publication sur votre compte, Lyn a partagé l’heureuse nouvelle des trois mois de grossesse qu’elle présente et joint diverses photographies dans lesquelles il apparaît avec sa compagne, très embrassée.Lyn May a assuré que mener une vie saine est le secret pour avoir une belle silhouette. (Photo : @lyn_may_ / Instagram)

« Je suis très heureuse de vous annoncer que je suis enceinte de 3 mois et Markos D1 il est très content que ce soit papa #LynMay # MarkosD1 # Baby #Regalo # Mamá “, a écrit la star dans la publication, mais ses propos ont également suscité la controverse parmi ses followers, car si beaucoup ont félicité l’Acapulqueña, d’autres n’ont pas cru ses propos :

“Vous êtes la meilleure blague de l’année”, “Asseyez-vous, madame”, “Aujourd’hui, c’est le poisson d’avril ?”, “Je ne vous crois pas, madame”, “Ventre à louer”, sont quelques réactions qui peuvent être lues dans la zone de commentaire.

De plus, dans ses stories sur le réseau social, Lyn a partagé la photo où elle a l’air heureuse en compagnie de son petit-ami et le texte : “Bébé en chemin”, confirmant sa grossesse et demandant la plus grande inconnue. Lyn May a utilisé cette photo pour révéler sa grossesse présumée (Photo : Instagram / @lyn_may_)

Jusqu’à présent la célèbre starlette n’a pas donné plus de détails sur sa prétendue grossesse, bien qu’il soit supposé que le célèbre aurait probablement eu recours à une procédure de maternité de substitution. On s’attend à ce que dans les prochaines heures, l’artiste donne plus d’informations et clarifie à quoi son annonce surprise fait référence.

De son côté, le chanteur de cumbia-pop n’a rien évoqué sur ses réseaux sociaux concernant sa prétendue paternité à venir. Et c’est qu’il y a plusieurs mois l’interprète née à Torrance en Californie s’est impliqué dans un effort de publicité aux côtés de Lyn, alors maintenant en ce qui concerne la prétendue grossesse de la célèbre, certains internautes se demandent s’il ne s’agit pas d’un nouveau récit d’un “truc”.

C’est en 2019 que le chanteur a invité Lyn à apparaître dans son clip Drunk, où il est dit qu’ils ont “cliqué” et ont commencé à sortir ensemble de manière romantique. Après avoir annoncé qu’ils étaient en couple, peu de temps après, les deux célébrités ont annoncé leur mariage. Le danseur aurait une relation avec Marcos Hernández “Markos D1” (Photo: Instagram / @lyn_may_)

Cela a attiré l’attention du public et de la presse, mais il s’agissait d’un coup publicitaire pour que le clip de la chanteuse suscite des attentes. Apparemment, le jeu a continué pendant cinq mois jusqu’au jour de la première du clip et les célébrités ont admis qu’il s’agissait de scènes du clip.

L’annonce de sa grossesse n’a pas été la seule polémique mettant en vedette la star cette semaine, car ces derniers jours a lancé des attaques féroces contre son collègue Chiquis Rivera, qui a de nouveau appelé la graisse et a invité à aller au gymnase. La chanteuse également et star du cinéma ficheras mexicain, s’est lancée contre la figure voluptueuse du membre de la controversée dynastie Rivera :

“Oui, c’est bien qu’il ait eu une mère très célèbre, Mais vivras-tu toujours petit à petit dans l’ombre de ta mère ? Elle est millionnaire, elle est belle, elle est jeune… Je serais déjà à la salle de sport 24 heures sur 24 », a déclaré la danseuse, également célèbre pour sa silhouette galbée qu’elle conserve à son âge. Lyn May a été lancée ces derniers jours contre le physicien de Chiquis Rivera (Photo : Instagram / Cuartoscuro)

De plus, Lyn a osé envoyer quelques conseils à l’interprète régionale mexicaine, ceci dans le but de la voir améliorer sa présence : « Parce qu’elle n’est pas moche, laisse-la s’entraîner, c’est un conseil… Ma vie, maigrir, bien dormir, bien manger, bien manger et perdre du poids», a-t-il assuré. « Pourquoi ne pas chercher un entraîneur ? »

Source : Infobae