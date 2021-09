Lyn May assure la fraude à Quiero Cantar !, “ils ont déjà un gagnant” | Instagram

Lyn May n’est pas restée silencieuse et a tout donné à Venga La Alegría. La célèbre vedette a clairement indiqué qu’il y avait une fraude dans l’émission de télé-réalité qui se déroule le matin, I Want to Sing !, la même à laquelle elle a participé.

Liliana Mendiola Mayanes Il n’a pas retenu ses mots et a assuré que tout n’allait pas dans l’émission de téléréalité VLA, en tant que producteur, Dio Llubères « Il a déjà son vainqueur », ce qui voudrait dire que le public est induit en erreur.

La starlette d’origine chinoise n’a pas retenu ses mots et a montré son mécontentement devant les caméras, car elle a affirmé ne pas être bien qualifiée et ils lui ont toujours attribué “7”, une note qui ne la satisfaisait pas.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora éblouit les fans en modelant dans une robe élégante

Lyn peut Elle a indiqué que tout le monde lui a dit qu’elle chantait très bien et qu’elle avait eu une très bonne participation à Quiero Cantar !, en plus du fait que le public l’aime et la soutient, donc elle n’était pas bien qualifiée.

Cela peut vous intéresser : Belinda a une taille et des courbes comme toute une “mamacita”

L’actrice mexicaine du film d’or a indiqué que son talent n’était pas valorisé et qu’elle ne se levait pas à quatre heures du matin pour recevoir des sept de qualification. Lors de sa dernière participation, Lyn a assuré qu’elle démissionnait de la réalité.

Cela peut vous intéresser : Beyoncé célèbre sa beauté avec sa main sur sa courbe la plus célèbre

Beaucoup ont demandé à l’artiste de ne pas abandonner le concours ; Cependant, apparemment, Lyn May ne plaisantait pas, car elle ne s’est pas présentée vendredi dernier pour les éliminatoires, le même dans lequel elle a été nommée pour partir, mais en raison de son absence, elle a été disqualifiée.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Malgré la controverse, Venga La Alegría a déclaré qu’elle avait des caméras et des microphones ouverts à la star, qui est extrêmement contrariée par la façon dont la célèbre émission de télé-réalité TV Azteca est gérée.