Lyna Perez a failli éclater sa robe avec ses énormes beautés

Lyna Perez a failli faire éclater sa robe avec ses énormes beautés | INSTAGRAM

Ce n’est un secret pour personne que pour le célèbre créateur de contenu NOUS, Lyna Pérez, ses fans sont la chose la plus importante et c’est pourquoi elle a décidé de les gâter avec des photos de sa beauté à d’innombrables occasions.

Cette fois, il utilisait une belle robe rose avec un tissu très délicat qui a presque éclaté grâce à ses énormes beautés, qui pourraient valoir la peine d’être contenues par ledit vêtement dans cette photo incroyable.

C’est un divertissement qui est monté dans son Instagram officiel, une photographie qui a jusqu’à présent plus de 51 000 likes, seulement deux heures, un nombre qui continue de croître au fil des minutes à mesure que le contenu atteint de plus en plus de personnes.

Parmi les commentaires, on peut voir certains de ses collègues Des modèles qui savent parfaitement qu’il est très bon de s’appuyer les uns sur les autres, ainsi qu’un grand nombre de fans et admirateurs sur Internet qui savent très bien que tout ce qu’elle fait est fait pour eux, que c’est grâce à eux qu’elle est où elle se trouve et qui s’efforcent d’atteindre votre écran et d’y rester pour que vous puissiez en profiter.

Pas tous les jours, elle télécharge des photos, mais quand elle le fait, elles sont très bien reçues ajustées par toute la communauté qui la soutient, en plus de ce dans ses histoires, elle télécharge également des vidéos séduisantes où elle fait la promotion de sa page de contenu dans laquelle pour un montant mensuel vous pouvez déverrouiller encore plus d’instantanés non couverts que celui-ci.

Lyna Pérez adore ses fans et le mannequinat pour eux est sa passion.

En fait, pour le moment, elle propose des promotions sur cette page de paiement, dans laquelle vous pouvez obtenir un contenu personnalisé, car il existe également une section dans laquelle vous pouvez parler avec elle et payer pour toute demande spéciale.

Il est également important de mentionner qu’elle est surnommée la reine des maillots de bain, et ce n’est pas pour rien mais en fait elle a montré à plusieurs reprises qu’elle adore les modeler et traverser la vie avec l’un d’entre eux.

En Show News sabemos que para muchos de nuestros mejores y los internautas Lyna Pérez es una de sus modelos favoritas por lo que continuaremos compartiendo contigo su mejor contenido, sus publicaciones más recientes y por supuesto todas las novedades interesantes que lleguen a surgir sobre su carrera y sa vie.