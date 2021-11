Lyna Pérez a mis de côté son maillot de bain noir et porte des charms | INSTAGRAM

Le célèbre modèle américain, Lyna Pérez, fêtait récemment son anniversaire en montrant qu’à 30 ans, elle est l’une des créatrices de contenu les plus coquettes de tous les réseaux sociaux, étant l’une des préférées des internautes.

Cette belle Influenceuse a déjà plus de 8 millions d’abonnés au Instagram pour une raison importante, son engagement envers ses fans à être aussi coquette que possible et elle y parvient toujours en excellente forme.

Cette fois, nous aborderons son dernier publication, un divertissement dans lequel nous avons pu la voir sous différents angles alors qu’elle jetait son maillot de bain noir de côté, exhibant ses charmes et faisant immédiatement monter la température de tout utilisateur qui rencontrait de telles images.

Dans le premier des instantanés, nous pouvons la voir de face portant l’un de ses tatouages ​​​​les plus cachés et avec une de ses mains abaissant une sangle du bas d’elle. slip de bain, un détail très mignon que je ne peux pas passer inaperçu.

Pour la deuxième des images, nous pouvions l’apprécier de dos en posant depuis un balcon et vous pouviez voir derrière elle la belle ville dans laquelle elle vit, pour la troisième elle a utilisé une autre de ses poses les plus intéressantes et dans la dernière à nouveau devant de l’objectif de l’appareil photo et bien sûr avec ce visage d’ange qui conquiert les utilisateurs.

Cette belle mannequin rêvait de sa carrière depuis qu’elle n’avait que 14 ans et a commencé à travailler dans l’industrie juste à l’âge de 18 ans, elle a donc déjà suffisamment d’expérience qui lui a permis de travailler avec les marques les plus renommées.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PUBLICATION COQUET DE LYNA



Lyna Pérez partage sa beauté et montre pourquoi elle est l’une des préférées d’Internet.

Elle a réussi à poser dans les tenues les plus intenses, mais bien sûr aussi dans un grand nombre de maillots de bain, ce qui lui a valu le titre de « l’experte du maillot de bain ».

Il possède également un compte TikTok où il exécute des danses et continue d’étoffer son beau contenu, en plus d’avoir également sa page exclusive où pour un montant mensuel vous pouvez débloquer des photos et des vidéos beaucoup plus librement que ce qui est possible sur les réseaux sociaux.

Actualmente Lyna Pérez es una de las creadoras que han sabido mantener a su público contento y al pendiente de sus cuentas, siempre con sorpresas y por supuesto que yo unidos estaremos trayéndolas para que no te las vayas a perder y puedas seguir disfrutando de esa increíble silueta Qu’as-tu.