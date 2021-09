Lyna Pérez en robe rouge ouverte modèles élégante et coquette | INSTAGRAM

La beau modèle américain Lyna Pérez n’a pas cessé de choyer son public bien-aimé depuis des années et cette fois, elle nous a montré pourquoi beaucoup aiment la regarder, vêtue d’une élégante robe rouge qui ressemble à des tons rouges qui vont parfaitement avec ses cheveux blond et son teint bronzé.

C’est une publication qui atteint presque les 200 000 likes en quelques heures, dans laquelle on a pu voir que sa robe de bal a une ouverture devant assez intense qui l’a fait charmes pouvait être vu à la vue de tous.

Il s’agit de deux photographies dans le premier d’entre eux, il apparaît en train d’observer la caméra avec un visage sérieux et portant sa silhouette dans une forme impressionnante de la caméra assise sur l’herbe d’un beau jardin. Pour la seconde des images sa main la porte à la tête et elle cherche une position un peu plus coquette que la première et elle a réussi.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Lyna Pérez s’exhibe en maillot de bain banc, sous tous les angles

C’est ainsi que de nombreux utilisateurs sont venus et ont commenté, ils l’ont aimé et lui ont montré tout le soutien qu’ils ont pour elle, y compris certains modèles célèbres Ils sont aussi venus la féliciter mais ce n’était pas tout mais la marque même Nouvelle mode Dans laquelle elle a travaillé à différentes occasions, elle est venue lui dire à quel point elle est belle.

Et c’est sincèrement que les deux clichés sont l’un des meilleurs divertissements que cette belle jeune femme nous ait offert, malgré le fait qu’elle ait déjà eu une longue carrière de mannequin et dansfluenceur Elle a l’air plus qu’élégante comme si elle était prête pour un événement spectaculaire où elle volerait sûrement tous les regards.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES PHOTOS

Il ne faut pas oublier que cette jeune femme a également mis en ligne certaines des histoires les plus coquettes et nous invite toujours à soutenir ses collègues modèles, qui sont également prêts à ce que vous la suiviez sur son Instagram en mettant en ligne du contenu presque tous les jours pour vous.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Mais le meilleur de tous et le vrai plaisir comme elle le dit se trouve sur sa page de contenu mensuel payant, un site Web où elle télécharge du contenu beaucoup plus découvert et gratuit que ce qu’elle peut faire sur les réseaux, ce qu’elle considère comme le vrai paradis.

Ne vous détachez pas de Show et continuez à profiter du contenu passionnant de cette jeune femme qui semble avoir encore beaucoup à nous donner et bien sûr à créer de nombreuses autres promotions pour les magasins de vêtements avec lesquels elle travaille.