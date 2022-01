Lyna Pérez étale ses beautés devant la caméra pour ses fans | INSTAGRAM

C’est avec une photo très insolite mais très coquette que Lyna Pérez a une nouvelle fois capté l’attention de la plupart des utilisateurs d’Instagram, qui n’attendaient pas ce point de vue d’elle, assurant qu’ils n’avaient jamais vu ça à son sujet.

Et c’est que la jeune femme était assise dans le salon d’un appartement luxueux porté un belle tenue Des baskets de couleur lilas et blanches qu’il a fini par rapprocher de l’objectif de la caméra, ainsi ses pieds étaient vus en plein premier plan et certains internautes l’ont beaucoup apprécié.

Il est important de mentionner qu’il y a un goût général pour cet aspect de filles Et bien plus lorsqu’il s’agit de créateurs de contenu sur Internet, les utilisateurs aspirent à en savoir plus sur leur modèles préférés.

De cette façon, plus de 189 000 personnes sont venues lui donner leurs likes sous forme de gratitude et démontrant également le soutien qu’elles sont toujours à lui apporter, un influenceur qui s’est connecté avec son impressionnante communauté et l’a aidé à grandir de façon exponentielle.

Parfois leur parutions Ils œuvrent également à la promotion des différentes marques avec lesquelles il collabore, tantôt une boisson énergisante très appréciée et tantôt une entreprise de Mode Oui mode.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA PHOTO DU COQUET DE LYNA



Lyna Pérez montre ses beautés dans différentes poses et cherche leurs meilleurs angles.

A travers ses stories Instagram, elle partage également certains de ses collègues modèles qui souhaitent également que vous les rencontriez et jetiez un œil à leur contenu, ils s’efforcent également quotidiennement devant les caméras d’attirer plus de public.

La beauté des États-Unis a également un compte TikTok où elle exécute des danses et continue d’étendre son beau contenu, elle est également chargée de reconnaître les personnes qui la soutiennent avec des cadeaux en tant que contenu.

