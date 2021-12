Lyna Pérez marque sa silhouette dans une tenue impressionnante du yacht | INSTAGRAM

Le magnifique modèle américain, Lyna Pérez, a réussi à se positionner comme l’une des créatrices de contenu les plus influentes, collaborant avec des marques importantes et démontrant bien sûr pourquoi elle est l’une des meilleures à dorloter ses abonnés.

Pour cette même raison, ils profitent parfois de la grande latitude dont ils disposent pour se donner du temps libre, profitant aussi pour partager ces moments comme une forme de contenu, une pièce de plus pour leur collection.

Cette fois, nous aborderons un Séance photo dans lequel la jeune femme a fréquenté un yacht privé et modèle depuis le rivage de celui-ci, accompagnée de son photographe qui s’est chargé de capturer le beau moment.

En seulement une heure, la pièce de divertissement a réussi à rassembler plus de 50 000 likes, un nombre qui continue de croître au fil des minutes, étant deux photos sous des angles différents où nous avons pu apprécier l’incroyable silhouette que Lina a mis en valeur dans cette belle tenue noire qu’elle était résistant.

En plus du chiffre impressionnant que le Jeune On peut aussi apprécier les lumières de la ville qui était derrière elle, une image avec une excellente composition et un exploit de plus dans la course qui ne cesse de profiter de ses fruits.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR SON INCROYABLE SESSION



Lyna Pérez s’efforce toujours de réussir ses séances photo.

Cette belle mannequin rêvait de sa carrière depuis qu’elle n’avait que 14 ans et a commencé à travailler dans l’industrie juste à l’âge de 18 ans, elle a donc déjà suffisamment d’expérience qui lui a permis de travailler avec les marques les plus renommées.

Lyna Pérez continue avec la création de photographies beaucoup plus attrayantes que celles-ci pour son site officiel, un site où, pour un abonnement mensuel, vous pouvez accéder à des vidéos et des photos qui dépassent les attentes et l’imagination de n’importe lequel de ses fans, à moins de l’avoir déjà essayé auparavant.

Si vous souhaitez effectuer le paiement mensuel dont elle a besoin pour sa page privée, vous recevrez tout son contenu qu’elle fait avec beaucoup d’affection et qui est le plus découvert que vous puissiez trouver à son sujet ailleurs.