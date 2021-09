Lyna Pérez porte une tenue moulante et modèle sa silhouette parfaite

Eh bien, ils disent que le dévouement et la persévérance peuvent vous mener au succès et c’est ce que la belle modèle américain Lyna Pérez qui n’arrête pas d’essayer et télécharge des photos tous les jours, cherchant à augmenter le nombre d’abonnés qu’elle compte déjà parmi les plus de 7,6 millions de Instagram.

Nul doute que cette jeune femme continue de faire pression sur son public et aussi de nombreux autres internautes qui ne la connaissaient pas encore avec des clichés incroyables, Photographies qui ne sont capturés que par professionnels et avec laquelle il montre sa grande passion pour son travail.

A plusieurs reprises, elle nous a avoué qu’elle aimait être elle-même devant la caméra, montrer et bien sûr partager avec le monde cette figure que Dieu lui a donnée et qu’elle a aussi beaucoup travaillé dessus. Gym.

C’est une pièce de divertissement en guise de publication Sur son Instagram composé de trois photos, la première apparaît dos à la caméra et avec un visage coquette pour la seconde il se tenait devant et souriait directement dans l’objectif et pour la dernière il a levé une de ses jambes dans un manière coquette

Simplement une beauté bien ficelée axée sur la création de contenu, cherchant que le résultat soit apprécié par le plus grand nombre de personnes sur Internet, une fille à succès qui a aussi beaucoup d’affection pour ceux qui l’ont soutenue.

Lyna Pérez modèles de dos dans un ensemble serré.

Cette jeune femme fait également certaines des émissions en direct les plus intéressantes sur son profil, partageant parfois avec nous comment elle s’entraîne dans la salle de gym et à quel point sa tenue de sport est belle.

De plus, elle cherche toujours à nous inviter à la suivre sur ses autres réseaux tels que Twitter, où elle fait également la promotion de son “Seulement pour les fans”, cette page pour les fans où pour un abonnement mensuel, vous recevez et débloquez du contenu.

Continuez sur Show News en profitant de tout ce que Lyna Pérez fait pour nous, cherchant toujours à partager son bonheur, son énergie positive, mais surtout ce beau charme que ses courbes ont.

Alphonse Tirado

J’ai un diplôme en architecture et j’ai plus d’un an d’expérience dans le reportage sur des émissions pour Show News of El Debate, spécialisé dans la création de contenu lié aux modèles internationaux, aux influenceurs Instagram, aux actualités du monde du divertissement, de la musique, du cinéma , séries , littérature et plus encore. Compte tenu de l’expansion de Grupo El Debate, j’ai rejoint l’équipe qui allait lancer Show News. Depuis que je suis sur la page, j’ai suivi diverses formations et cours, tels que le cours de référencement, le cours de propriété intellectuelle, le cours sur les outils de vérification, le cours Google Trends, le cours Google Earth et je continue d’apprendre constamment.

