Lyndsey Jane Kennedy sauvée des égouts pluviaux – Encore une fois ⋆ 10z viral

La police du Texas a déclaré qu’une femme portée disparue entre le 26 et le 29 mai avait été « retrouvée saine et sauve » et « emmenée dans un hôpital local ». La femme, Lyndsey Jane Kennedy, 43 ans, a précédemment affirmé avoir erré dans un système d’égouts de Floride pendant trois semaines avant que les autorités ne la tirent d’un drain, selon les rapports de WPEC-TV, filiale de West Palm Beach à CBS.

#MISE À JOUR : La personne disparue Lyndsey Kennedy a été retrouvée saine et sauve et a été emmenée dans un hôpital local. Elle a été vue pour la dernière fois le 26 mai dans la région de Grand Prairie/Arlington. pic.twitter.com/CyWnskAi2P – Police de Grand Prairie (@GrandPrairiePD) 31 mai 2021

Le sauvetage du 29 mai au Texas a fait suite à un sauvetage en mars à Delray Beach, en Floride, où Kennedy a affirmé qu’elle « est allée nager dans un canal près de la maison de son petit ami », est devenue « curieuse », puis « a erré dans des tunnels avant de se perdre ». Rapport du WPEC.

Sa famille a déclaré à la chaîne de télévision qu’elle était au Texas pour une cure de désintoxication. Un ami a déclaré que lorsque les autorités du Texas l’ont approchée près d’un ruisseau au Texas, elle s’est esquivée dans un système d’égout pluvial et a disparu.

Des amis auraient utilisé une application de suivi sur son téléphone portable pour localiser l’endroit où elle se serait à nouveau glissée dans le métro. Ils “situé à proximité des trous d’homme et de l’égout pluvial” et “dropp[ed] sacs de nourriture et Gatorade » pour qu’elle puisse manger et boire, a déclaré le WPEC.

La mère de la femme disparue deux fois a déclaré que Kennedy souffrait de plusieurs problèmes de santé mentale après avoir passé des années dans une relation abusive. La mère a déclaré que Kennedy était sorti samedi d’un tuyau et était actuellement en attente psychiatrique.

Le sauvetage rappelle celui qui s’est produit en Floride il y a plusieurs mois. Vous pouvez voir quelques images du sauvetage précédent ci-dessous.

Cet incident s’est terminé lorsque la police a tiré un Kennedy nu d’un tuyau. Ils ont été alertés de la situation par un appel au 911.

“Il y a quelqu’un coincé dans un égout ici sur l’Atlantique et le 11 !” un appelant frénétique a dit à un répartiteur d’urgence.

« Quelqu’un est coincé ? » demanda le répartiteur quelque peu surpris.

« Il y a une dame coincée dans les égouts ; oui, madame », a répondu l’appelant. « Elle ne peut pas sortir ; elle crie à l’aide.

911 AUDIO !! écoutez l’appel lancé à la police lorsqu’une femme a été retrouvée hier dans un collecteur d’eaux pluviales à Delray Beach. Vous pouvez en entendre plus ce soir à 17h @ CBS12 https://t.co/9nCmjM9VAj pic.twitter.com/HlsYKOnfIL – Lena Salzbank (@Lenasalzbank) 24 mars 2021

Les rapports à l’époque indiquaient que la femme était entrée dans un système d’égout pluvial par une sortie de drainage qui se déversait dans un canal voisin. Elle a dit qu’elle avait commencé à retracer le système jusqu’à ce qu’elle prétende s’être perdue. Elle s’est finalement dirigée vers une zone où la lumière du soleil a pénétré le système et elle a pu voir des gens marcher au-dessus, a-t-elle affirmé. Là, elle a crié à l’aide.

Le petit ami de Kennedy a signalé sa disparition le 3 mars, a déclaré le WPEC à l’époque. Elle est arrivée vers le 24 mars. Les autorités qui ont secouru Kennedy ont déclaré qu’elles ne pensaient pas qu’elle avait besoin d’être « Baker Acted », ce qui faisait référence à une loi de Floride qui autorise les prises en charge involontaires de la santé mentale.

La mère de Kennedy a déclaré à la police au moment de l’incident des égouts pluviaux en Floride que sa fille était “une consommatrice fréquente de stupéfiants illégaux”, a déclaré le WPEC. “Elle a également dit que sa fille avait l’habitude de faire des choses étranges et de prendre de mauvaises décisions”, a noté le WPEC.

Le petit ami de la femme a déclaré à la police qu’il entretenait une relation intermittente avec Kennedy “depuis près de dix ans”, a déclaré le WPEC dans un rapport de suivi. Il a dit qu’elle venait de demander à revenir vivre avec lui et qu’il avait accepté de lui permettre de le faire. Il est parti travailler, et quand il est rentré à la maison, elle avait disparu, selon le rapport.

Le rapport de police sur la disparition de Kennedy en Floride indiquait qu’elle avait également disparu en avril 2020 – près d’un an plus tôt – a indiqué la chaîne de télévision. Les circonstances de cette disparition n’ont pas été discutées.

[images via the Delray Beach, Fla. Police Department]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]